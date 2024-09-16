台中9 ～ 12月大型活動接連不斷 民眾嗨到跨年！

Red Bull Showrun Taichung 賽車街頭炫技

Red Bull Showrun Taichung 是台灣首次迎接的一級方程式賽車展演，更是2024年亞洲唯一，活動將在9月28日於台中市政路封街登場。

活動邀請到現役一級方程式賽車手、目前效力於Visa Cash App RB F1車隊的日本車手角田裕毅來台，駕駛2012年冠軍賽車RB8示範包含甩尾、直線加速等高超技巧，感受RB8獨有的V8自然進氣引擎帶來的震撼聲浪。另外，分別來自立陶宛、日本的2位兩輪特技車手Aras Gibieža、安倍優也將現場炫技。

此外，活動當天將由台中極具代表性的九天民俗技藝團帶來精彩的文化表演；壓軸則由活動大使頑童MJ116登場，演唱親自為活動量身打造的主題曲《Champagne Shower 》，讓民眾感受充滿音樂與賽車轟鳴的交織。

Red Bull Showrun Taichung是世界車迷的盛會，為了讓民眾一同感受這場國際賽車展演盛宴，台中市政府準備1,300吋大螢幕，在府前廣場轉播賽車展演秀。此外，現場還提供Oracle RedBull Racing RB19賽車的展示，讓民眾可以在市府廣場近距離觀賞冠軍賽車的魅力。

11/9 ～ 12/1 新社花海暨台中國際花毯節

城市慶典接連不斷 展現台中文化魅力

9月、10月台中迎接「國際動漫博覽會」、「國際動畫影展」等動漫盛會、「爵士音樂節」、「搖滾台中」等音樂饗宴以及「RedBull Showrun Taichung」世界級慶典，11月、12月活動更接連不斷，讓民眾嗨到跨年！

全台聲量最高的「台中購物節」也預計於10月下旬開跑，打造「全城OnSale」樂購台中氛圍；去年排除房屋、土地消費的情況下，活動各項指標屢創佳績，包含外縣市消費登錄破100億元、總消費登錄金額創328億元新高，也帶動全國超過600億元經濟產值；今年各大商場和品牌蓄勢待發，推出優惠折扣邀請民眾參與購物盛會。

緊接著11月登場的「新社花海暨台中國際花毯節」以色彩繽紛的花卉，展示壯觀的大型花藝藝術，去年「漂浮花都」引起熱烈迴響；今年主題為「太空花境」勢必更加精彩。

11月3日「台中市民野餐日」邀請民眾帶上家人朋友們，以大地為餐桌，度過悠閒的周末假期，一起享受大自然；今年野餐日將在台中29區遍地開花，邀請民眾一起參與野餐盛事。

歲末年終，台中最令人期待的盛事非「耶誕嘉年華」及「台中跨年夜」莫屬，各地無不摩拳擦掌，妝點台中街道；市府也將以璀璨精彩的活動，陪伴民眾一同喜樂迎接2025年的到來。

12/31 ～ 1/1 2025 台中跨年夜

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