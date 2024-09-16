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爵士音樂節、搖滾台中接力掀音浪

聯合新聞網／ 臺中新聞
台中爵士音樂節今年主題「女力爵起」，將邀請12國知名爵士樂手，帶來爵士饗宴。
台中爵士音樂節今年主題「女力爵起」，將邀請12國知名爵士樂手，帶來爵士饗宴。

台中打造城市盛典，秋冬大型活動連續不間斷。今年「台中爵士音樂節」邁入第20屆、「搖滾台中」第17屆，都成為台中「音樂城市」的金招牌。「台中爵士音樂節」，邀請國內外知名爵士樂手參與演出，將一流的爵士音樂呈現給廣大音樂愛好者。緊接登場的「搖滾台中」提供主流與新生代樂團演出機會，以激動人心的搖滾表演為特色，點燃整個城市的音樂熱情。

女力爵起 9月中帶動全城「爵醒」

台中爵士音樂節10月11日至20日在市民廣場登場，今年以「女力爵起」為主題，邀請12國知名爵士樂手，連10日帶來22場次多元風格爵士饗宴。

爵士音樂節在9月中開始熱身，邀請15團台灣優秀爵士樂團，分別在9月14日至9月15日光復新村、9月21日清水眷村文化園區、9月22日一德洋樓、9月29日豐原太平洋百貨等計5場次先行演出，帶動全城爵士風潮。

自2003年開辦爵士音樂節以來，近年參與人次屢破百萬，去年更達150萬人次創新高，每年為台中市帶來逾12億的經濟效益，成為亞洲四大爵士音樂節之一。今年以女性爵士樂手的崛起與成就，展現自由不受束縛的音樂魅力。

搖滾台中 多國迸出火花

每年吸引逾10萬樂迷朝聖的「搖滾台中」，今年以「多舞台」展演形式，集結台、日、韓、泰、法5國音樂人，10月26日、27日將在文心森林公園及圓滿劇場，迸出音樂火花。

今年以「跨國合作」為主軸，首度與知名的日本富士搖滾音樂祭（FUJI ROCK FESTIVAL）合作，取得獨家授權，推出全新限定舞台，將富士搖滾的「ROOKIE A GO-GO Stage」原汁原味搬到台灣，串連海內外多國樂團，嗨翻文心森林公園。

2023年搖滾台中，2天就吸引14萬以上人次參加，除了外國樂團演出，超過一半是台中在地樂團參與；培養接軌國際、開創自成一格的音樂祭，更刷新中捷單日運量次高紀錄。

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