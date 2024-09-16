爵士音樂節、搖滾台中接力掀音浪
台中打造城市盛典，秋冬大型活動連續不間斷。今年「台中爵士音樂節」邁入第20屆、「搖滾台中」第17屆，都成為台中「音樂城市」的金招牌。「台中爵士音樂節」，邀請國內外知名爵士樂手參與演出，將一流的爵士音樂呈現給廣大音樂愛好者。緊接登場的「搖滾台中」提供主流與新生代樂團演出機會，以激動人心的搖滾表演為特色，點燃整個城市的音樂熱情。
女力爵起 9月中帶動全城「爵醒」
台中爵士音樂節10月11日至20日在市民廣場登場，今年以「女力爵起」為主題，邀請12國知名爵士樂手，連10日帶來22場次多元風格爵士饗宴。
爵士音樂節在9月中開始熱身，邀請15團台灣優秀爵士樂團，分別在9月14日至9月15日光復新村、9月21日清水眷村文化園區、9月22日一德洋樓、9月29日豐原太平洋百貨等計5場次先行演出，帶動全城爵士風潮。
自2003年開辦爵士音樂節以來，近年參與人次屢破百萬，去年更達150萬人次創新高，每年為台中市帶來逾12億的經濟效益，成為亞洲四大爵士音樂節之一。今年以女性爵士樂手的崛起與成就，展現自由不受束縛的音樂魅力。
搖滾台中 多國迸出火花
每年吸引逾10萬樂迷朝聖的「搖滾台中」，今年以「多舞台」展演形式，集結台、日、韓、泰、法5國音樂人，10月26日、27日將在文心森林公園及圓滿劇場，迸出音樂火花。
今年以「跨國合作」為主軸，首度與知名的日本富士搖滾音樂祭（FUJI ROCK FESTIVAL）合作，取得獨家授權，推出全新限定舞台，將富士搖滾的「ROOKIE A GO-GO Stage」原汁原味搬到台灣，串連海內外多國樂團，嗨翻文心森林公園。
2023年搖滾台中，2天就吸引14萬以上人次參加，除了外國樂團演出，超過一半是台中在地樂團參與；培養接軌國際、開創自成一格的音樂祭，更刷新中捷單日運量次高紀錄。
更多新聞請見《臺中新聞》
臺中市政府新聞局廣告
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言