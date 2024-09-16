秋冬盛典連發 台中好玩嗨到跨年 9、10月國際動漫博覽會、動畫影展 擦亮眼界

台中市打造動漫品牌，每年舉辦「台中國際動漫博覽會」吸引漫迷，今年「勇鬥漫魂」為主題，邀民眾一起進入熱血的二次元世界。另一備受矚目的「2024台中國際動畫影展」邁入10週年里程碑，除了串連國內外動畫新星與巨擘，也為台灣精彩動畫作品提供展演放映的平台。

台中國際動漫博覽會9月21日至29日在文化部文化資產園區熱鬧開幕，今年主題「勇鬥漫魂」，展出11部台灣充滿勇氣及熱血的英雄漫畫，包含獲金漫獎作品《大仙術士李白》、《貓妖傳》等，周末有動漫大師講座、動漫文創市集、動漫偶像音樂肥皂箱、日本姐妹市鳥取特設舞台等豐富活動。

其中動漫音樂會特別邀請日本人氣熱血動畫作曲家高梨康治及御用樂團「刃-Yaiba-」來台，現場將演繹「火影忍者」及「魔導少年-妖精尾巴」等知名動畫的經典配樂，讓漫迷重溫充滿勇氣與友情的冒險旅程，並加碼「佐賀偶像是傳奇」聲優田野麻美及高梨康治簽名手渡會，滿足漫迷與偶像近距離互動的渴望。

台中國際動畫影展將於10月18日至27日，在台中大魯閣新時代威秀影城舉行。其中受矚目的「短片競賽」，網羅來自107個國家及地區、共2,869件動畫作品參賽，最後62部作品脫穎而出，共同角逐總獎金135萬的獎項。

為歡慶動畫影展10週年，更特別邀請多次參與金曲獎和金馬獎視覺設計的MixCode混合編碼工作室，打造影展全新角色IP「Taichill Friends」，5隻角色分別是代表中部首選伴手禮太陽餅「餅餅」、奼紫嫣紅綻放「花花」、城市綠意遍布感「草草」、台中必加辣椒醬「辣辣」，以及作為珍珠奶茶發源地而誕生的「涼涼」。除了將推出限定周邊商品，角色們也將在9月開始出沒在城市裡串門子。

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