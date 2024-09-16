行銷科技台中 訪美成果豐 拜會姊妹市、微軟總部 向國際宣傳 「投資台中一定正確」

台中市長盧秀燕7月下旬率隊訪美，為台中多項建設發展取經考察，中途因凱米颱風影響返台坐鎮，颱風遠離後隨即接續訪美行程，馬不停蹄參加僑宴發表專題演講、拜訪美西姊妹市聖地牙哥市，加深雙方情誼，也關心海外打拚的台商。另外，由副市長黃國榮帶隊，參訪位於華盛頓州的微軟公司全球總部，掌握全球數位科技AI趨勢。

盧市長表示，出訪非常成功，也順利行銷「科技台中」邁向國際，並拜訪僑胞、為台商打氣。台中已是一座科技城市，有半導體、有晶圓，有完整的尖端科技智慧產業鏈，此次也向國際及美方宣傳，投資台中一定是正確的選擇。

為國際會展中心、綠美圖取經考察

中市府團隊此行拜會姊妹市聖地牙哥市長格洛里亞（Todd Gloria），交流市政意見，並參訪聖地牙哥會展中心，了解策展空間規劃與招商策略，為明年開幕的台中國際會展中心做準備。該中心剛辦完國際漫畫展，周邊摩天大樓外牆出現許多七龍珠、忍者龜等漫畫文宣，整座城市都投入行銷宣傳的行列。

聖地牙哥會展中心團隊提到，台中市府是近五年來台灣第一組參訪團，並致贈名為「友誼之焰」的金屬雕刻作品，象徵彼此的友誼永遠澆不熄；盧市長也邀請會展團隊到台中參加台中國際會展中心開幕式。

台中市是工具機、自行車與精密機械產業發展重鎮，國際會展中心營運後，將能發揮前店後廠優勢，有助相關產業策展及宣傳。

副市長黃國榮則拜會西雅圖副市長黃祖成（Greg Wong），並率隊參觀西雅圖中央圖書館，了解其永續設計與社區服務特色。中央圖書館是西雅圖公立圖書館系統的旗艦館，內部規劃與外觀設計世界知名，提供圖書資源與各類課程，也投入社會救助，協助弱勢民眾。

台中綠美圖預計明年底開幕，將成為台中文化藝術新地標。黃國榮表示，台中市重視教育文化，投入許多資源充實圖書館建設，此行有望促成綠美圖與西雅圖中央圖書館未來合作機會。

台中「數位力」 微軟高層公開稱讚

此外，黃國榮也帶隊參訪微軟全球總部，由微軟全球公共事務群政府解決方案事業部總經理寇克亞瑟（KirkArthur）、台灣微軟首席技術長花凱龍（Kai Hua）接待，介紹AI服務在全球公部門的成功案例。在與中市府團隊交流後，寇克亞瑟更公開稱讚台中市府在智慧城市應用的「傑出成果」。

黃國榮說，市府與微軟是合作夥伴，多項系統如台中通App、中市疫苗預約系統等，均使用微軟雲端運算支援。台中通App更先後榮獲2023 WITSAICT、ASOCIO ICT Award 及2024 GOSMART Award等國際獎項。

寇克亞瑟在社群平台發文表示，「有幸在雷德蒙德的總部接待台中代表團。我們圍繞在智慧城市、數位轉型及台中市政府在數位便民服務傑出的成果，並進行了深入討論，這讓我感到非常振奮」，肯定台中在推動「智慧城市」與「數位轉型」成果，並期待未來在AI雲端運動等領域持續深化合作。

市長有話說

台中在外交、科技、文教等各方面都有許多傲人的成績值得被看見，秀燕率領市府團隊出訪美國，除了透過交流，把國際經驗帶回台中，也讓世界看到台中的美好。

今年下半年，台中這座慶典城市，將會迎來多項活動。「國際動漫博覽會」、「國際動畫影展」，讓台中深耕動漫的軟實力昂揚國際；享譽國內外的「搖滾台中」、「台中爵士音樂節」帶來盛大的音樂饗宴；「Red BullShowrun Taichung」國際賽車展演首次在台灣登場，喜歡熱鬧的朋友千萬別錯過！除此之外，還有「國際花毯節」、「市民野餐日」、「耶誕嘉年華」、「跨年晚會」等多項活動陸續登場，讓大家一起在台中嗨到跨年！

台中推出「美樂地計畫」，今年升級3.0，除了以人為本打造共融遊戲場，更增加遮蔭設施，讓大小朋友能玩得開心。呼應國際趨勢，台中啟用「食水嵙溪排水小水力電廠」，是台灣第一座由地方政府主導，公私協力推動的發電廠，相信將成為示範案例，推廣全國。

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