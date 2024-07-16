綠美圖主體完工 台中美術館蓄勢待發
台中綠美圖是全國唯一融合美術館與圖書館的建築，坐落台中水湳經貿園區，目前主體已完工，預計明年底開館啟用。
文化局長陳佳君表示，綠美圖以流動穿透作為建築概念核心，打造藝術感知與圖書知識的連結，未來是全國第一座美術館與圖書館共構的文化場館。美術館行政團隊預計於今年底進駐綠美圖，為明年底開館作準備。
美術館長賴依欣說，美術館定位與目標，是從台中的文化脈絡出發，透過策展與藝術計畫積極連結、回應全球性議題，使台中成為台灣與國際藝術交流匯聚的節點；同時以藝術作為推動城市永續發展的引擎，打造生活藝術的創意基地，讓藝術融入市民日常生活。開館策展將從美術館與周圍環境關係出發，詮釋台中的發展歷程與城市性格，進而開展國際議題的探索。
文化局指出，台中市立美術館將於114年底開館啟用，在正式開館前，將透過「綠美圖」與美術館多面向的特性，安排不同的系列講座、活動和工作坊等，引導市民與美術館一同探索，將藝術能量帶入大眾的日常生活。
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