中台灣影視基地 進擊國際

除了《96分鐘》在中台灣影視基地拚場，日前華視、三立與日本極東電視台合作全新實境綜藝節目《上船了各位！》，也在影視基地進行巨浪挑戰與訓練，各劇組到台中拍戲，越來越夯！

台中市府投入7.93億元在霧峰區打造「中台灣影視基地」，占地3.12公頃，其中包含國際名導李安拍攝《少年PI的奇幻漂流》的人工造浪池、7米深水池、2座全國最大室內收音攝影棚等設施，是目前台灣最大室內攝影棚，也是全台唯一的「水特效拍攝基地」。影視作品能跨越城市與國家帶來共鳴，因此盧市長深盼，透過交流、協拍、影展活動等，能吸引劇組團隊前來拍攝，讓世界看見台中。

中台灣影視基地由專業團隊中影八德股份有限公司經營，兼具政府的穩定性與影視製片廠的專業性。片場擁有業界標準底片機及高階數位攝影機，並搭配最齊全系列鏡頭及配件，同時培養專業技術人員，提供完整及安全的工作環境。

新聞局補充，除了專業影棚的資源外，台中市影視發展基金會也會提供劇組「單一窗口」協拍服務，整合交通局、警察局、建設局和區公所等行政資源，協助劇組封街、路權和場地借用，甚至借用店面、張羅各項物品等，基金會都會協助劇組協調各局處排除困難。

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