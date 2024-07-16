台中拚場 《96分鐘》兩大男神互飆演技

《粽邪》系列電影監製鄒介中、《狂徒》金馬新銳導演洪子烜攜手合作，預算達1.4億元的電影《96分鐘》動作大片，特地選在台中霧峰「中台灣影視基地」搭建高鐵車廂進行拍攝。洪子烜透露，《96分鐘》以高鐵炸彈危機為故事主軸，由金馬兩大男神林柏宏、王柏傑「雙柏」出演，挑戰在時間、空間有限的高鐵上，演繹面臨生命危機的抉擇。

開鏡當日，由鄒、洪領軍，出演《黑的教育》並入圍台北電影節最佳男主角的蔡凡熙、《陽光普照》入圍金馬影帝的巫建和，以及出演《校園機智生活》的孔令元親臨現場，一字排開的優秀演員陣容，大大增色。台中副市長鄭照新、新聞局長欒治誼到場力挺，並祝福拍攝「平安順利，開鏡大吉！」

《96分鐘》電影企劃案看好度高，除了有國片輔導金1,500萬元、「台中拍」獎助金500萬、台中市拍片取景補助、金馬創投FPP「中影電影開發基金」等肯定。該片歷經8年籌劃，直到今年4月上旬開鏡，是台灣電影首次處理的題材。

《96分鐘》是台灣影史第一次以高鐵車廂為拍攝主景的動作電影，並在中台灣影視基地盛大開鏡。

高規格影棚 成就影視產業創新

由於製作預算難與好萊塢商業片相比，團隊以各種技術演練，搭配3D動態分鏡、虛擬美術建置等先進技術，提升拍片效能，克服可能的難題，以節省時間與經費。

鄒介中提到，《96分鐘》是台灣影史上，首度挑戰在高鐵拍攝的動作電影。此次劇組攜手中台灣影視基地，搭建高鐵虛擬LED攝影棚；拍攝完畢後，將保留這個台灣史上第一次架設的高鐵車廂，提供台灣劇組更好的拍攝資源。期待未來有更多海外劇組來台中拍攝使用，並藉由這樣高規格的攝影棚，成就影視產業創新和提升技術，為台灣電影帶來更創新的拍攝模式。

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