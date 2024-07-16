台中首創兒童運動中心 酷城市從小開始

台中推動運動發展，除了廣設國民運動中心，還首創國民暨兒童運動中心。目前台中已有長春、大里、潭子等3座國民暨兒童運動中心，沙鹿、西屯、北屯等3座專屬兒童的運動中心外，市府繼續斥資近30億元，打造清水、豐原、北屯、太平等4座國民暨兒童運動中心，以及烏日全民運動館，讓台中成為孩子的運動天堂。

運動局長李昱叡說明，台中推動「酷運動、酷城市」，期望從孩童小時候就能培養運動習慣，因此推出專屬兒童的「國民暨兒童運動中心」，能夠給予幼兒與孩童適當的運動指導，帶來良好的身體發展。營運中的長春國民暨兒童運動中心，是台中首座國兒運，有室內外泳池；大里國兒運有新興運動壁球室，潭子國兒運開創「兒童體育學院」課程，為孩子打造專屬的運動項目。

此外，李昱叡以兒童運動中心舉例，沙鹿兒童運動中心位於沙鹿勞工育樂中心，是全台首座兒童專屬運動中心，有彈翻床設施；北屯東峰館位於東峰市場二樓，有獨家兒童專屬的6米攀岩牆；西大墩館位於環保公園內，結合遺址保存與節能教育，還有動態遊戲區，這些設施都為孩童提供更適性的活動和樂趣。

運動局補充，興建中的國兒運各有特色，豐原國兒運位於豐富專案區域，結合在地發展，提供綜合性服務；清水國兒運是海線首座運動中心，太平國兒運位於坪林森林公園內，可融合室內外運動與休憩空間；北屯國兒運是中部首座納入專業滑冰場的運動中心，可帶動在地運動發展。

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