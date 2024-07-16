台灣首度F1賽車展演 9/28台中封街炫技

2024亞洲唯一、台灣首度的Red Bull Showrun F1賽車展演活動， 9月28日將在台中登場，盧市長表示，繼2022 Red Bull飛行日大賽、2023世界棒球經典賽在台中舉辦後，這次再度邀請民眾感受台灣運動史上獨一無二的「Red Bull Showrun」，近距離接觸最酷的F1一級方程式賽車。

「真的是太刺激了，一定要來看！」盧市長表示，雖然許多亞洲國家都極力爭取主辦「一級方程式賽車」展演，但活動需要高度專業評估，要找到適合場地並不容易。籌辦賽事能力、道路平整度、距離、交通運輸及市容等相關條件都要達成，才有機會舉辦展演。

盧市長強調，這次台中能雀屏中選，讓台中感到十分榮幸。這不僅是台灣唯一，更是今年全亞洲唯一，盼藉由此次國際展演賽，讓世界看到台中。

盧市長透露，這場活動在3年前就已敲定，可惜受疫情影響，但雙方都沒有因此放棄，如今才能順利開花結果。近年Red Bull車隊在F1賽場上接連奪冠，成為世界第一的車隊，此次來台中十分令人期待，相信將替台中觀光與運動產業帶來相當大的助益。台中市府屆時也會在交通運輸、警察維安、安全維護及周遭景觀維護等，全力做好安排。

運動局長李昱叡說，原定2020年要舉行的F1賽車展演，歷經幾年鍥而不捨地爭取，今年終於得以完整呈現。這次預計在台中的市政路上進行系列展演，讓國人感受極致速度及國際水準的賽車技術。這次展演，不但展現台中推展酷運動、酷城市的願景，更將是台灣在賽車運動推廣上的重要突破。

Red Bull台灣總經理廖千萩表示，很期待能將Red Bull車隊資源帶到台中進行展演，也榮幸邀請到頑童MJ116創作主題曲，屆時會在活動當天進行一系列的表演，與全民同樂。

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