台中健兒前進巴黎奧運 楊勇緯、林真豪、張筑涵、吳少璿為國爭光

2024法國巴黎奧運於7月26日登場，輕艇選手張筑涵、吳少璿，以及柔道選手楊勇緯、林真豪等台中健兒們，目前正全力備戰，期望能奪得巴黎奧運獎牌。為鼓勵台中的選手挑戰自我，為國爭光，運動局也提高體育獎金額度，其中奧運獎金也一舉提高數十倍，若摘下金牌，最高可獲得300萬元獎金。

柔道選手楊勇緯

柔道選手楊勇緯，去年在杭州亞運的柔道60公斤級比賽，一路擊敗各國好手，拿下台灣在亞運史上的第100面金牌。目前楊勇緯總積分為世界第一，為巴黎奧運頭號種子。林真豪過去首次參加奧運就勇奪女子48公斤級第7名，引起國人關注。

輕艇女將張筑涵

台中輕艇女將張筑涵在國際賽事屢創佳績，去年在亞運輕艇標竿女子K1決賽以109.51秒勇奪金牌，這是我國代表隊在這個項目的歷史首金。張筑涵目前已取得輕艇激流女子K1巴黎奧運參賽門票，備戰奧運。張筑涵的表弟吳少璿去年亞運摘銅後，也取得巴黎奧運資格，準備迎接他的首場奧運之旅。

盧市長表示，奧運是競技運動的最高殿堂，能夠參加奧運的選手，絕對是頂尖的世界菁英。除了祝福台中健兒們能在巴黎奧運奪得榮耀，也感謝每一個辛苦培育出選手的家庭。為了讓台中健兒更能專心挑戰自我，市府也提供許多獎補助機制，期許台中選手能為國爭光。

獎勵選手 奧亞運獎金翻倍 15萬變300萬

近年台中選手參加國內外賽事表現亮眼，為表彰選手，台中市政府運動局今年修正「台中市體育獎金發給要點」，提高奧運、亞運獎金，獎勵額度由原來的15萬元數倍增。以金牌為例，奧運可獲頒300萬元，亞運則獲100萬元。另外，市府也頒發「出賽獎金」，藉此勉勵台中選手再創佳績。

台中市府積極推動運動獎勵措施革新，108年特別增訂「台中市績優運動選手培訓獎助金」，從108年全國運動會、109年全國中等學校運動會開始施行，獲金、銀、銅牌選手每月都可領取培訓獎助金。

盧市長表示，運動員必須經年累月，忍受高強度的訓練，特別需要為運動員提供實質的助益，因此特別修正「台中市體育獎金發給要點」，提高奧、亞運獎金，給予優秀運動員最實質的獎勵，鼓勵選手持續精進。

柔道選手林真豪

運動局長李昱叡也說，運動人才的養成非常不容易，特別要在國際嶄露頭角更是難得，透過給予運動好手的鼓勵，期許楊勇緯、林真豪、張筑涵、吳少璿等台中選手，能在奧運殿堂再創高峰。

運動局表示，「台中市體育獎金發給要點」修正通過後，去年亞運台中籍選手就成為新制首批適用對象。去年參加亞運的台中選手勇奪5金、5銀、2銅佳績，創下歷史最佳成績，運動局發出總數近千萬元獎金。今年有多位選手將挑戰巴黎奧運，期盼能再創佳績、為國爭光

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