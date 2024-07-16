盛夏夠涮嘴 2024鍋烤節火熱登場 7/15-8/15台中通APP投票．抽300組萬元抵用券

台中鍋烤節7月15日至8月15日正式登場！台中美食眾多，其中火鍋、燒烤產業近年異軍突起，不論是菜色、服務都很出名。為此，台中市府舉辦鍋烤節，邀請饕客到台中享用美食；市長盧秀燕更在歐洲在台商務協會上力邀各國使節、商務人士吃火鍋、燒烤，用美食行銷台中。

盧市長表示，台中匯集各式火鍋、燒烤品牌，去年首次舉辦鍋烤節，計489家業者報名，討論度破表。今年擴大舉辦鍋烤節，逾570家業者蓄勢待發；總價值達300萬元的「萬元鍋烤抵用券」，將於7月27日、8月10日、8月21日各抽100組，最大獎還有汽車1台，歡迎民眾使用「台中通」APP投票抽大獎。

鍋烤節活動起跑，在地業者熱情響應拚商機。

逆勢操作 點亮「鍋烤之都」

經發局統計，台中火鍋、燒烤業者逾1,000家，商機破百億，因此市府暑期逆勢操作，首創「鍋烤節」，討論度破表。今年續推第二屆，逾570家業者熱情響應，打響台中「鍋烤之都」城市品牌。

盧市長全力行銷鍋烤節，今年6月13日出席歐洲在台商務協會舉辦的歐洲日晚宴，邀請各國貴賓到台中享用美食；7月4日出席行政院會，更力邀行政院長卓榮泰及各部會首長蒞臨台中享用鍋烤美食。

經發局說明，眾所矚目的「十大火鍋燒烤店家票選」今年分為「火鍋」及「燒烤」兩大類，並各區分「品牌」及「巷弄美食」組別。民眾可透過「台中通」APP投下喜愛的店家，每組每天可投3至5票。民眾投票即可獲得抽獎資格，除了7月27日、8月10日、8月21日將各抽出100組萬元鍋烤抵用券外，8月21日更將抽出最大獎汽車1台，民眾投愈多，中獎機會愈高！

慶典經濟 帶動觀光商機

經發局長張峯源表示，台中「鍋烤節」帶動消費成長，振興台中經濟發展，為店家和民眾創造雙贏。為推升活動熱潮，加強消費者印象，業者更祭出頂級食材加碼送，不惜血本打造澎湃菜單，噱頭十足；還有業者深度經營顧客群，長期推出生日禮、來店禮等優惠，深入人心，讓民眾看到優惠就能聯想店名。

經發局補充，這次活動鼓勵員工數不達5人、攤位面積不及5坪的巷弄美食店家，都能踴躍參與，共同爭取商機。此外，這次抵用券規定5,000元於市區使用，5,000元於在山海屯區使用，民眾可以踏遍台中山海屯城，尋找台中各區特色美食。

市長有話說

去年台中首創鍋烤節活動，引起各界熱烈迴響，今年第二屆鍋烤節擴大辦理，不但邀集更多火鍋、燒烤的店家、攤商一起參與盛事，更有300組萬元抵用券抽獎活動，歡迎各地的好朋友都來台中大啖美食。

2024巴黎奧運將於7月26日登場，台中健兒共有楊勇緯、林真豪、張筑涵、吳少璿等4位選手代表國家出征法國，秀燕相信這些好手將再創佳績。市府亦提供高額體育獎金，要給運動員最實質的獎勵。趁這股熱潮，台中擁有許多運動中心，歡迎大家一起來「酷運動」！此外，九月我們將迎來Red Bull Showrun F1賽車展演活動，屆時一定讓市民朋友大開眼界。

台中致力培植影視產業，除了中台灣影視基地提供專業拍攝環境，還有單一窗口協拍服務。在豐富的影視資源中，兩大男神出演的《96分鐘》也在台中盛大拍攝，精彩可期！綠美圖主體完工，美術館團隊蓄勢待發，未來將為台中帶來更多的藝術饗宴。

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