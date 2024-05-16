用電影行銷城市 台中製造含金量高

近年來不少國片與台劇叫好叫座，台中市政府致力推動影視產業發展，是多部作品幕後的重要推手。除了爆紅的《周處除三害》，近期還有《我最愛的笨男人》、《查無此心》、《他馬克老闆》、《本日公休》、《做工的人 電影版》等優秀電影，都有台中的參與。

市府打造台中成為最友善的電影城市，並成立財團法人台中市影視發展基金會，作為單一影視協拍窗口，提升劇組拍攝效率，近年來劇組來台中取景拍攝，基金會提供的服務與協助，都讓各劇組大大稱讚。

新聞局表示，自2018年起，台中市影視發展基金會訂定獎勵電影事業施行計畫，補助國內優秀電影製作案，鼓勵影視人才創作。基金會設有「協拍組」協助劇組拍攝上的大小事，包括申請場地或協調等各類事務。

近年來市府彙整及爭取各方資源投入影視產業的輔導與發展，讓國內外劇組在友善的環境下拍片，未來更會持續精進，以更完善的服務、更扎實的支援打造台中成為最好拍片的城市。

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