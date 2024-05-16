七成台中取景 莎莉獲大阪亞洲電影節2大獎
愛情電影喜劇《莎莉》由台中市補助與協拍，獲大阪亞洲電影節2大獎項肯定，全片在台中取景高達七成，片中主角林柏宏與劉品言的生活主場景，就在台中東勢山區拍攝，不僅流露在地人情味，也成功讓台灣鄉村生活躍上國際。
電影《莎莉》是導演練建宏首部劇情長片，獲金馬創投百萬首獎，從籌備到開拍花費4年，中間更挺過疫情困境，為嘔心瀝血之作。
導演練建宏表示，在台中拍攝時，啟德雞場老闆及東勢劉姓房東的協助，才能成就整部作品最重要的場景，也讓畫面更為生動。
練建宏說，「台中是宜居好食的快樂天堂」，且台中天氣晴朗，非常適合取景拍攝，尤其不斷被周遭居民餵食，感受滿滿在地人情味。
電影男配角李英宏說，這是他第一次演出電影長片，導演起初找他做配樂，過程中才提議演出，一開始讓他受寵若驚，但在台中拍攝期間，感受到民眾的熱情，讓他演得很放鬆，能盡情發揮。
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