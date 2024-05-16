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周處除三害 掀起熱議 精明商圈、綠川 成打卡熱點
電影《周處除三害》在中國大陸上映，票房淡季創造28億新台幣的票房，該片獲台中市府補助及協拍，並在台中多處景點拍攝，電影爆紅，片中景點也成為熱門景點。
《周處除三害》入圍第60屆金馬獎7大獎項，劇組所挑選的拍攝地「精明商圈」和「綠川」都是台中的知名地標，也是電影中的主要場景。監製李烈說，在台中拍攝除了市府單位、台中市影視發展基金會支援外，也感受到在地民眾的人情味，在台中精明商圈拍攝時，居民的熱情協助與支持，讓她印象深刻。
她也表示在綠川書屋橋周邊拍攝夜戲時，都市水景、昏黃夜色與周邊環境氛圍，完美接合成令人難以忘懷的影像魅力，台中好天氣，場景多元，適合影視作品拍攝。
此外，電影男主角阮經天與飾演髮廊老闆娘的王淨相遇的「小美髮廊」，取景就在台中精明商圈。
新聞局指出，台中近年大力推廣影視產業，除打造友善拍片環境外，更提供優質作品補助、協拍服務，《周處除三害》獲台中市補助及協拍，票房大賣，更入圍金馬多個獎項，也讓台中景點爆紅，吸引更多的國旅人潮。
新聞局表示，市府每年編列「拍片取景」及「推動影視發展」補助預算，還提供住宿補貼，讓劇組可無後顧之憂地在台中拍片，打造優異作品。
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