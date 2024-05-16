台中首家市立綜合長照機構 預計9月營運

台中市政府衛生局，於今年3月7日與佛教慈濟醫療財團法人簽約合作採促參案ROT方式（投資裝修營運移轉），打造台中市第1家市立綜合長照機構，以公益為主，設置住宿長照床200床及失智失能混合的日間照顧60人，預計今年9月底前完成設立及營運。

衛生局表示，台中市長照服務需求逾9.2萬人，盧市長為提供優質及足夠的長照服務量能，特別把仁愛之家多功能大樓轉型為長照機構。衛生局長曾梓展說，此案以公益為主，規劃長期照顧、安寧照顧、失智照顧專區，市府今年編列15床公費床費用，明年起加倍增至30床，提供孤苦無依的市民長照服務，慈濟今年已加碼先提供30床公費床。

慈濟醫院院長簡守信表示，將依市府「樂活溫馨長照」目標，規劃最先進的智慧科技整合照護、最永續的幸福健康園區、最堅強的跨專業整合照護、最周延的一條龍照護體系等4大營運方針，透過尊重、健康、用心、快樂、如家等「五福(台語「有福」)」之照護，並比照台中慈濟護理之家推動「返家率」，建構以社區為基礎的整合式服務。

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