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公托邁向9倍增 神岡親子館開幕

聯合新聞網／ 臺中新聞
神岡公托與親子館於5月3日開幕，盧市長現場與兒童一同製作母親節賀卡。
神岡公托與親子館於5月3日開幕，盧市長現場與兒童一同製作母親節賀卡。

神岡「兒少家庭福利館」為神岡首間公托與親子館，盧市長5月3日出席開幕典禮，與兒童一起製作迷你飛機模型及神岡特產玫瑰百合花圖案的母親節卡片。她表示，神岡兒少家庭福利館是台中第17座親子館，也是第43座公托，市府會繼續建置，讓市民從小獲得良好照顧與教育。

市府指出，市府積極盤點有餘裕的公有空間，整合各局處資源、編列預算整修及開辦托嬰中心，包括市場、活動中心、學校、社會住宅等廣設公托，5年來讓全市公托由5處增至43處，共可收托1,224名嬰幼兒。

社會局長廖靜芝說，今年尚有石岡萬安、南屯建功、東區尚武等3處公托將竣工，並持續推展籌備工作，積極普設平價托育資源，支持年輕家庭育兒需求。

社會局表示，家長送托公托每月只要負擔1,500元，享有一位托育人員照顧4名幼兒的專業優質服務，生育津貼更由1萬元加碼到2萬元。

市府也布建親子館，現已增加至17間，在親子館布建期間，為提升托育資源近便性，除了運用托育資源車提供外展服務，另外Mini親子館，提供育有0-6歲幼兒家庭免費、專業和整合的兒童照顧服務資源，增進親子關係和育兒能量。社會局表示，2026年全市29區，將有31間親子館，讓「區區親子館」達標。

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