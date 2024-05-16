社宅折數全國最優惠 減輕住戶負擔

台中社宅體現居住正義，為減輕青年經濟負擔，首次入住台中好宅者之租金，可享「567777」方案，為市場租金行情5折至7折，是全國折數最優惠價格。

都發局長李正偉進一步指出，台中市目前依住宅法規定保障社宅40%比率，出租給該法所訂的13種特殊身分別，其中保障中低收入戶及低收入戶2種身分的負擔能力，並提供3+3年租期完整租金折扣，分別為5、6、6.5、6.5、6.5、6.5折。

中市府推動「長者換居社會住宅隨到隨辦專案」，讓現有居住環境不完善的65歲以上長者，將原有房屋委託市府包租代管，「以屋換屋」，入住社宅，租賃契約1次簽訂3年，3年期滿後經資格審查符合，得再續租，合計租期最長可達12年。

中市府也補充，申請人如符合市府社會局或原住民族事務委員會租金補貼申請資格，還可以領取2,000元至7,000元租金補貼。

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