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目標超前 市府興辦社宅逾萬戶

聯合新聞網／ 臺中新聞
台中社宅重視公共空間的規劃，提供居民交流、活動的空間，例如東區台中公園一期好宅的頂樓跑道，可作為居民運動、休憩的場所。
台中社宅重視公共空間的規劃，提供居民交流、活動的空間，例如東區台中公園一期好宅的頂樓跑道，可作為居民運動、休憩的場所。

社會住宅由中央規劃，台中市分配到1.4萬戶，中央、地方各分擔7,000戶，台中市興建中與完工社宅已累計6,590戶，今年將有6處陸續開工，市長盧秀燕任內不只達到中央訂定目標，更將超過1萬戶，目標超前。

都發局長李正偉表示，台中社宅包括完工、施工中及未來將興建的戶數合計達10,189戶，目前市府興辦進度，已超前平均分攤的7,000戶目標，未來會持續盤點可用土地，規劃、興建社會住宅。

台中社宅目前均配有抽油煙機、電陶爐等廚具設備，並提供冷氣、熱水器、燈具、床架、衣櫃等生活必需設備家具，也分別設有長照、托嬰中心等社會福利機構，拓展社宅機能外，更完善周遭社區生活機能。

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