台中人口 破285萬人創新高

幸福「移居」 連22月人口正成長

台中市升格13年，目前為全國第2大城， 13年來人口增加逾20萬人，並連續22個月人口正成長；今年1至3月累計粗結婚率與2月社會增加率為六都第1，近5年自然增加率則是六都第2。市長盧秀燕說，許多城市因少子化人口漸少，台中逆勢成長，「感謝大家喜愛台中、肯定台中、安居台中！」

人口成長與經濟發展、社會福利等條件密切相關，盧市長推動各項市政，包括便捷交通路網，力拚台中國際會展中心、台中綠美圖完工，台中巨蛋也於今年3月正式動工；另台中為精密機械產業聚落，市府招商有成，也提供農村文化福利及青農輔導，持續創造多元就業機會。

全齡友善 打造「願生敢養」城市

除了經濟建設，市府同時建構全齡友善的宜居環境。為減輕年輕人成家立業的壓力，市府提供青年購屋優惠貸款、房租補貼、加碼辦理育兒租金補貼、積極興建社會住宅。目前本府社會住宅已完工及興建中累計為6,590戶，加上目前已決標待開工及規劃中戶數已達10,189戶 (社宅相關報導詳見二、三版)。

育兒方面，市府提供不同階段育兒支持服務，並持續推動「公托倍倍增」及「公幼再加量」兩大措施，提供便利及平價的托育及教保服務。2018年台中僅有5處公設民營托嬰中心，現在已增加到43處，邁向9倍增；預計今年將開辦至46處，2026年完成27個行政區布建60處的目標。

銀髮照顧方面，台中市的長照服務據點及日照服務單位布建數均為全國第1，市府自2019年7月恢復65歲以上老人健保補助、推動「敬老愛心卡」多元使用，為六都最優。幸福宜居的生活條件，持續吸引各縣市人口遷入。

慶祝人口285萬 再抽百名幸運兒

市府5月2日舉辦達標記者會，選出第285萬及前後各2位設籍民眾、5位新生兒，共10位幸運兒，由盧市長親自頒贈各項幸福好禮。盧市長表示，感謝市府團隊與議會，攜手超過285萬位市民家人「共創幸福台中」！

市長有話說

台中市人口今年4月19日突破285萬人，創歷史新高！在少子化的趨勢下，台中市人口能持續正成長，這證明了台中市是個宜居城市，無論社宅、公幼公托、老人福利等政策，都以減輕經濟負擔為出發點，吸引年輕人移居至台中安居樂業。大家願意「用腳投票」，對台中市的未來發展具高度信心，並肯定市府團隊的付出，秀燕在此表達深深感謝。

此外，台中的美、台中的好，在大螢幕上也看得到。近期有口皆碑的《周處除三害》與《莎莉》2部電影，有大量的場景在台中拍攝。台中市是友善影視拍攝城市，市府推動影視補助與協拍服務，不但讓劇組可以安心在台中拍出優秀的作品，也讓台中的美景躍上大螢幕，讓更多人看見台中。「台中拍」出品，必屬佳作，歡迎大家支持！

市長有話說

台中市人口今年4月19日突破285萬人，創歷史新高！在少子化的趨勢下，台中市人口能持續正成長，這證明了台中市是個宜居城市，無論社宅、公幼公托、老人福利等政策，都以減輕經濟負擔為出發點，吸引年輕人移居至台中安居樂業。大家願意「用腳投票」，對台中市的未來發展具高度信心，並肯定市府團隊的付出，秀燕在此表達深深感謝。

此外，台中的美、台中的好，在大螢幕上也看得到。近期有口皆碑的《周處除三害》與《莎莉》2部電影，有大量的場景在台中拍攝。台中市是友善影視拍攝城市，市府推動影視補助與協拍服務，不但讓劇組可以安心在台中拍出優秀的作品，也讓台中的美景躍上大螢幕，讓更多人看見台中。「台中拍」出品，必屬佳作，歡迎大家支持！

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