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協拍一條龍！強片劇組首選台中拍

聯合新聞網／ 臺中新聞
電影《疫起》主創與市長、市府團隊合影。
電影《疫起》主創與市長、市府團隊合影。

細數過去「台中拍」影視作品不勝枚舉，包括電影《刻在你心底的名字》、《我吃了那男孩一整年的早餐》、《粽邪》系列，以及電視劇《茶金》、《2049》、《國際橋牌社─和平歸來》等，統計自2016年10月至今年3月底止，台中協拍數含電影、電視及節目、廣告等計有676部，協拍次數更高達4,412次。

近期上檔的電影包括《本日公休》、《做工的人電影版》、《疫起》等叫好又叫座的作品更是集「台中好好拍」之大成，其中《本日公休》、《做工的人電影版》全片近九成取景台中拍攝，包含市區的街道巷弄、高美濕地、樂成宮、台中火車站、綠川、第二市場、日曜天地、水湳市場、電子街、自然科學博物館等。

這些電影畫面不僅喚起台中人的共鳴，更讓外縣市觀眾在大銀幕上欣賞了台中最在地的精彩故事與台中獨特景色，劇中提及的台中在地美食小吃，也吸引不少遊客「跟著電影去旅行」，慕名造訪劇中景點，為台中的觀光業帶來新商機。

特別的是，《做工的人 電影版》在影集創下高收視率後轉戰大銀幕，劇中主角群工作的主場景選在興建中的台中國際會展中心，該會展中心是台中市邁向國際大城市的三大重要基礎建設之一，奠定中台灣區塊與國際接軌的基石。隨著《做工的人 電影版》電影票房創下佳績，也讓無數國人提前欣賞台中國際會展中心建築的宏偉，讓台中市重大工程透過電影宣傳行銷到全台灣。

《做工的人 電影版》在台中舉辦首映會當天，盧市長率領建設局長陳大田及新聞局長鄭照新等市府團隊成員全程觀影，以實際行動力挺國片；對於市府重要工程在電影中搶先曝光，也透過電影刻畫「做工的人」的辛勞，盧市長直言身為「做工市長」，感到與有榮焉，也感謝所有辛苦的勞工朋友與市府一起打拚，打造更好的台中。

而電影《疫起》由金牌監製李耀華，與金鐘獎最佳導演林君陽聯手打造，主要場景台中市舊澄清醫院也在市府協拍團隊的協調下，特地將拆除時間延後並提供給劇組拍攝使用。為了力挺國片「台中拍」，盧市長也親自出席首映會，監製李耀華在首映會上特別感謝市長，她表示這部片的重要場景如果沒有市府的協調無法完成；林君陽導演也說，感謝市府和協拍團隊的協助，才能讓這部作品記錄下建物最後的美麗身影。

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