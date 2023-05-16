支持影視產業 台中市府提供 多元獎勵補助

影視產業的發展，需要政府和影視劇組團隊間的通力合作。台中市府一直以來都以成為影視劇組最強後盾為發展目標，在市府和議會的共同支持，以及各機關高效能的行政協調，加上與劇組的互動、互信，齊心為台中帶來更多的影視拍攝能量，而劇組的落地拍攝，除了能直接地帶動在地經濟發展，更能透過電影故事為景點增添意象，帶動城市行銷，共創雙贏。

電影《做工的人 電影版》於台中國際會展中心工地拍攝。

除了協拍服務讓國內劇組有感，為了推動影視產業的發展，市府新聞局與影視基金會更提供實質的影視補助與獎勵資源，給予電影製作業者財務上的補貼，讓影視製作團隊得以更加順利地完成作品，也成為近年台中吸引影視業者落地拍攝的重要誘因。

台中市提供多元補助項目，包括拍片取景補助、住宿補助、影視基地場租補助以及電影獎勵投資等，透過這些獎勵補助計畫，搭配長期、穩定的協拍服務，近年來影視製作團隊愈來愈喜歡來台中拍片，也得以在更有餘裕的環境，創作出更優秀的影視作品。

更多新聞請見《臺中新聞》

臺中市政府新聞局廣告