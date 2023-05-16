台中市政府支持及推動影視產業發展成果已漸具成效，今年開春以來陸續上檔的國片包括《本日公休》、《做工的人 電影版》及《疫起》等多部叫好叫座的作品，都在台中市政府新聞局的補助協拍下，寫實呈現台灣及台中最在地、最動人的故事，台中市長盧秀燕也出席多場台中電影首映會，以行動力挺國片之餘，更化身最佳代言人，邀請市民一起走入戲院，透過電影視角，穿越不同時代，一同欣賞台中之美。

台中市在盧秀燕市長率領市府團隊全力支持及推動下，近年來影視產業發展成果斐然，無論是由台中市政府新聞局編列預算提供多元影視補助措施，或是由台中市影視發展基金會提供劇組「一條龍協拍服務」，均在影視業界樹立了好口碑，也成功行銷台中。

台中市政府於2016年成立台中市影視發展基金會，專責規劃及推動影視產業發展，其中協拍服務即是整合市府協拍資源成為單一協拍窗口，協助影視劇組拍攝場地申請、人力、物資、交通、住宿等各方面需求，透過市府與基金會的完善支援服務，讓製作團隊能夠更加專注地完成作品。

主演陸小芬於樂成宮拍攝。

此外，台中有著宜人的晴朗氣候、位居台灣中心的先天交通優勢，還有山海屯城等各具特色的多樣場景與友善的人情風俗，造就愈來愈多劇組拍攝首選「台中拍」。

2023年隨著新冠肺炎疫情趨緩解封，日常生活逐步恢復正常，沉寂已久的台灣影視產業終於再露曙光，電影院人潮也開始回流，無論國片或劇集在票房或收視率表現上都獲致不俗成績，尤其透過影像和劇情描述，充分展現城市美景、文化和特色，吸引觀眾前往取景地「朝聖」，提升城市能見度之餘，更創造經濟效益，對於促進觀光旅遊有重大貢獻，儼然成為城市行銷重要利器。

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