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臺中2再生水廠動工 化身都市小水庫

聯合新聞網／ 臺中新聞
台中市目前共有11座水資源回收中心營運中，遍布山、海、屯、城各區域，每日可處理污水量達262,410噸量能。
台中市目前共有11座水資源回收中心營運中，遍布山、海、屯、城各區域，每日可處理污水量達262,410噸量能。

水湳水資源回收中心獲金質獎公共設施維護管理獎肯定。
水湳水資源回收中心獲金質獎公共設施維護管理獎肯定。
台灣是世界排名第18位的缺水國家。中市府為有效利用水資源，推動設立水資源回收中心之再生水廠動工，供應再生水予產業使用，減少民生用水衝擊；去年「水湳」、「福田」再生水計畫，更接續動工，預計分別於2024、 2026年正式通水。

「水湳水資源回收中心放流水回收再利用新建、移轉及營運案（BTO）」為中部地區首例供高科技產業使用的再生水計畫，去年10月中旬正式動土，以BTO促參模式推動，預計2024年底可正式通水，每日供約1萬噸再生水，至中科園區高科技製程使用。

「福田水資源回收中心放流水回收再利用計畫」為全國最大再生水示範案，斥資總經費40.7億元，將埋設29公里的輸水管線，預計2026年完工後，每日可處理量達15.2萬噸、最大可供應10.5萬噸再生水，提供台中港工業區使用。

水利局說明，再生水供應不僅可舒緩高科技產業缺水風險，節省的自來水更可提升供給民生用水的彈性，對於旱季用水調度具有正面助益，達到政府、產業、民生三贏局面，共創循環和再生經濟。

為何要蓋污水下水道？

●避免生活污水流入水溝、河川、海洋，導致臭味難聞，破壞自然生態。

●增加枯水期的用水彈性，降低缺水衝擊，水資源循環，建構永續環境。

更多新聞請見《臺中新聞》

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