臺中水岸再造筏子溪、軟埤仔溪好休憩

水岸是城市重要景觀。筏子溪作為旅客從高鐵台中站進入市區時行經之第1條河川，水利局投入3,000萬元，改善該溪自台中魚市場至烏日之間的水岸空間，以提升當地觀光；軟埤仔溪貫穿台中市豐原、神岡兩區，為提升水質、綠化環境，投入1.5億元重新整治，完工後將成為新的休憩打卡點。

水利局指出，筏子溪的水岸休憩動線建置日趨完善，但南屯至烏日間仍有局部河段，因腹地受限等因素尚未串聯銜接，既有廊道也因寬度不足及跨橋段高差問題，現階段未能供行人及自行車共用。

為縫合筏子溪水岸廊道，水利局辦理「筏子溪門戶迎賓水岸廊道下游串連工程」，新設400公尺長、3公尺寬堤岸廊道銜接上下游動線，並拓寬改善既有堤頂步道1.1公里範圍至3公尺寬，供自行車及行人共用，完工後將可自現有文字地標迎賓廊道，直達下游烏日建國路，並配合既有高鐵三路橋與建國路橋，達成河岸動線橫向串聯，縫合上下游整體藍帶空間。

台中市政府也啟動軟埤仔溪水環境改善工程，範圍自豐原大道八段至三豐路豐里橋間，水岸長度約1.5公里，包含改善葫蘆墩公園第2至5區兩側沿岸環境、範圍內污水全截流處理、確保河道基流量、新設護岸及堤頂步道、串聯葫蘆墩公園人行步道，以有效改善水質、水岸環境優化、生態保育，提升整體環境及民眾居住品質。

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