公私協力 臺中東大溪從臭水溝變生態河

打造「韌性水共生」的城市願景，除了抗旱、防澇之外，整治水岸、改善環境也是重要的工作。台中市成功整治案例除了綠、柳川外，東大溪的改變也讓人驚豔。

台中市東大溪上游承納東海商圈生活污水，過去是民眾敬而遠之、學生掩鼻快步通過的臭水溝，台中市政府與東海大學公私協力進行「東大溪水環境及鄰近區域環境改善工程」，以市民參與、滾動調整方式執行計畫，並在確保防洪安全下建置礫間淨化設施，讓東大溪回春，蛻變為親水、親綠、具教育意義的生態河。

台中市長盧秀燕表示，東大溪環境改善過程中，市府積極傾聽民眾心聲，從工程開始前即舉辦多場說明會，充分與在地居民、東海大學師生與學生會代表溝通，讓民眾了解環境改善工程的目的與意義，並在施工期間傾聽師生建議，以特殊工法大幅降低噪音，期中期末考期間則配合停止施工，深獲肯定。

此外，不僅整治水環境，也已依民眾建議將東海夜市出口兩側閒置綠地，改建為友善步道及具綠蔭的機車停車格，改善交通問題。

水利局長范世億表示，過去東大溪受污染，還面臨河道崩塌、違建及土地占用等問題；經市府向中央爭取預算，與東海大學進行「東大溪水環境及鄰近區域環境改善工程」，除整治東大溪進行環境復育，也一併將鄰近區域納入規劃改善，打造親水親綠的水環境。

范局長強調，除了工程，改善計畫也建置東大溪水文化暨環境教育館、礫間淨化觀察窗、互動電子看板、IoT物聯網監測成果展示等環境教育設施，藉由透明公開的資訊與河川故事，呼籲各界共同守護河川。

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