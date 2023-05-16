台中汙水的華麗轉身 台中污水處理率 4年成長25%

若污水下水道是城市的循環系統，家戶接管，則是最重要的微血管。

台灣水情常拉警報，台中市府積極設立水資源回收中心，並普及污水用戶接管，讓更多污水華麗轉身，回收再利用，增加產業與民生用水彈性，打造節水、永續城市。

台中市人口數超過282萬人，為全台第2大城市，總戶數共104萬餘戶，市府2019年啟動「污水用戶接管倍增」計畫，推動人口密集區分支管網、用戶接管，截至今年3月底，共累積接管戶數達26萬9,379戶，污水處理率成長幅度達25.57%，六都第一。

水利局提到，除針對人口密集區，積極推動福田、水湳及文山等系統分支管網及用戶接管；也為消弭城鄉差距，建設烏日、谷關及台中港特定區等地區水資源回收中心及主次幹管興建；另推動原縣區豐原、大里及太平等，分支管網及用戶接管，積極爭取中央經費補助。

水利局規畫，將人口密集區，分為「福田」、「烏日」系統，並同步建設擴大用戶設管範圍；也同步加強建設港區、山區污水下水道；台中港特定區S幹管分期推動、谷關系統加速施工，補足削減水源區污染的最後一哩路。

中市府設定目標，未來每年全市用戶接管戶數為一年2萬戶，除爭取中央補助經費外，市府今年度更自籌追加3億元，辦理用戶接管，有效提升污水下水道普及率。

近年極端氣候影響，且台灣山坡陡，易形成急流，傳統水源日益匱乏；中市府推動再生水計畫，由行政院核定水湳、福田再生水計畫，補助約46億元，目前皆已施工，預計分別於2024、2026年完工供水，未來將可提供每日6.8萬噸再生水，供工業廠商使用，增加民用水調配彈性，穩定產業、民生用水。

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