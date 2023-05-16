臺中面對極端氣候 抗旱 防澇提前準備！

受到氣候變遷的影響，台灣旱澇不均的狀況愈來愈頻繁。今年春季降雨不足，台中也面臨水情吃緊，儘管5月7日受鋒面通過影響有降雨，不過德基水庫有效蓄水量仍未超過五成。除了氣候因素，核二廠第2號機組於3月14日進入除役後，中央計劃以水補電，而台中又是水利發電重要地區，此措施勢必用到水庫儲水。為此，台中市政府超前部署，以「開源、節流、整備」為原則，提早因應可能的旱災，除配合中央區域供水調度維持公共系統供水，也請自來水公司加強抗旱井整備作業，並呼籲民眾配合節水。

為此，市長盧秀燕一方面於今年春季多次呼籲中央提前轉換水情燈號，預先抗旱，另一方面也大聲疾呼，春雨不足，中央計劃以水補電，恐導致中部供水失衡，希望台電和水利署注意民生用水足夠才發電。

水資源回收中心再生水免費取用

另市府各相關局處已全力採取抗旱措施。水利局開放水資源回收中心提供再生水供民眾取用。水利局長范世億指出，目前台中11座水資源回收中心，其中福田、水湳、文山、廍子、新光、黎明、石岡壩、台中港、豐原等9座，均設置再生水快速取用接頭，可用在景觀澆灌、沖洗馬桶、地面清洗及灑水抑制揚塵用水需求，但不適合用於飲用、盥洗等。民眾只需自備容器，於每日上午9時至下午4時，向9座水資源回收中心警衛室登記後即可免費取用。

都發局也持續與營造、建築不動產公會合作，要求業者在建築工地圍籬外設置免費取水點，將興建地下樓層抽取的地下水，提供公務水車及民眾使用。

目前盤點共計79處地下水取水點，提供公務單位及市民免費取用，作為次級用水。

輔導用水大戶 應變節水

經發局長張峯源表示，市府加強輔導精密機械科技創新園區、豐洲科技工業園區、太平產業園區廠商自主節水7%，並通知台中市61家用水大戶、62家洗車業者及2家三溫暖業者自主節水。

台中市目前有11座水資源回收中心營運中，另外，烏日水資源回收中心用地問題已解決，並通過環評，若中央經費核准，即可動工。

未雨綢繆 提早全力整備防汛

除了對抗當前旱情，面對即將到來的梅雨及颱風季節，市府全力做好防汛準備，包括備妥沙包、防水擋板、防汛鼎塊及移動式抽水機可機動調度，轄內大型、簡易抽水站均已完成巡檢及保養修護，也針對各級排水路清疏共計達68公里。

市府也運用新興科技，建構全方位立體水情監測網，掌握即時天氣、水位、路面淹水感知器、區排水位與攝影機、抽水站影像與運轉資訊以及滯洪池等多項水情資訊，讓市民更安心，打造「韌性水共生」城市願景。

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