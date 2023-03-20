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普丁逮捕令：國際戰爭罪通緝，但該如何捉拿普丁？

台中市活動搶先報

聯合新聞網／ 臺中新聞

活動日期：3月26日至4月29日

地點：台中市葫蘆墩文化中心（台中市豐原區圓環東路782號）

葫蘆墩文化中心前身為「台中縣立文化中心」，於72年元旦落成啟用，是山城地區重要的藝術文化中心。

葫蘆墩文化中心今年歡度4 0周年，舉辦「豐采四十 有葫同饗-40周年館慶活動」，活動將從3月底一路熱鬧至5月份，歡迎大家一起熱鬧共度文化中心40歲慶生會。

2023台中媽祖國際觀光文化節系列活動

活動日期：4月14日至5月21日

地點：大甲鎮瀾宮、北屯南興宮、台中萬春宮、社口萬興宮、豐原慈濟宮、大肚萬興宮、梧棲朝元宮

台中市政府文化局主辦「2023台中媽祖國際觀光文化節」系列活動，配合今年大甲鎮瀾宮媽祖將於4月21日晚上11時5分起駕展開遶境行程，大甲鎮瀾宮於4月14日及21日分別舉辦起駕戲及觀禮台等活動，此外，5月份起在北屯南興宮、台中萬春宮、社口萬興宮、豐原慈濟宮、大肚萬興宮、梧棲朝元宮等也將陸續舉辦表演，歡迎大家參與，感受宮廟文化的魅力。

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