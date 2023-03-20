發揮社福專業 打造幸福城市 台中市副市長王育敏：讓年輕人有感

台中市長盧秀燕是媽媽市長，為打造台中幸福城市，延攬兒福專業的副市長王育敏。王副市長強調，打造台中成為「敢婚、願生、樂養」的城市。

王副市長是前立法委員，長期捍衛兒少權益，盧市長上任後她看到台中的蛻變，尤其台中未來市政發展，與她在兒福專長上吻合，樂意協助台中成長。

幸福有感，減輕年輕人負擔

王副市長是東海大學社工系畢業，對台中有特別情感。現在的台中在盧市長治理下育兒環境更加友善，也愈來愈符合「幸福宜居」城市。

王副市長表示，台中市2022年生育津貼一胎從1萬變成2萬元，也積極興建社會住宅，目標是興建社宅總數達1萬戶，減輕年輕人負擔。

強化兒童福利安全

王副市長提到，推動社會福利需衡量財政，一味發錢，難以減緩少子化，還必須有支持性措施，市府團隊將盤點現有公共空間，擴增公托及親子館場域，落實「公托公幼倍增計畫」，並鼓勵企業建構友善托育環境，打造台中成為「敢婚、願生、樂養」的城市，讓年輕人有感。

王育敏表示，強化兒童保護很重要，給予托育 / 教保服務人員合理待遇與工作環境，提升其素質，可預防兒虐事件發生。若出現兒虐事件，除了社工們的專業，要加入危機處理、加強預防及對受害者更多的同理心，第一時間關懷，避免受害者受到二度傷害。

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