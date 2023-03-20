快訊

俄媒：習近平已抵莫斯科 與普亭一對一會談後共進晚餐

國一聯結車切換車道擦撞轎車 後方貨櫃車又撞…女乘客命危

普丁逮捕令：國際戰爭罪通緝，但該如何捉拿普丁？

發揮社福專業 打造幸福城市 台中市副市長王育敏：讓年輕人有感

聯合新聞網／ 臺中新聞

台中市長盧秀燕是媽媽市長，為打造台中幸福城市，延攬兒福專業的副市長王育敏。王副市長強調，打造台中成為「敢婚、願生、樂養」的城市。

王副市長是前立法委員，長期捍衛兒少權益，盧市長上任後她看到台中的蛻變，尤其台中未來市政發展，與她在兒福專長上吻合，樂意協助台中成長。

幸福有感，減輕年輕人負擔

王副市長是東海大學社工系畢業，對台中有特別情感。現在的台中在盧市長治理下育兒環境更加友善，也愈來愈符合「幸福宜居」城市。

王副市長表示，台中市2022年生育津貼一胎從1萬變成2萬元，也積極興建社會住宅，目標是興建社宅總數達1萬戶，減輕年輕人負擔。

強化兒童福利安全

王副市長提到，推動社會福利需衡量財政，一味發錢，難以減緩少子化，還必須有支持性措施，市府團隊將盤點現有公共空間，擴增公托及親子館場域，落實「公托公幼倍增計畫」，並鼓勵企業建構友善托育環境，打造台中成為「敢婚、願生、樂養」的城市，讓年輕人有感。

王育敏表示，強化兒童保護很重要，給予托育 / 教保服務人員合理待遇與工作環境，提升其素質，可預防兒虐事件發生。若出現兒虐事件，除了社工們的專業，要加入危機處理、加強預防及對受害者更多的同理心，第一時間關懷，避免受害者受到二度傷害。

更多新聞請見《臺中新聞》

臺中市政府新聞局廣告

相關新聞

變身樹屋、棒球 候車亭超吸睛

台中市交通局將公車候車亭打造樹屋、積木、巨型棒球等造型，展現新風貌；還有會人臉辨識的候車亭，讓乘客等公車更具趣味，創意候車亭也成為街道的拍照亮點。 交通局表示，交通局提升台中候車環境，除在合適地

生活品質 台中奪全台榜首

台中市打造宜居城市，獲得多項評比肯定。「遠見雜誌」2022年縣市總體競爭力評比榜單出爐，台中市總體競爭力在「生活品質」面向表現突出，首次奪下全台榜首；在今年首度評比的永續競爭力中，台中在「永續治理」面

大肚和美大橋動工 可縮短中彰距離

台中市、彰化縣民眾殷切期盼、橫跨兩縣市的大肚和美大橋新建工程，在台中市長盧秀燕催生下，終於在10月27日動工，預計115年完工。 市府表示，招標過程遇到新冠肺炎疫情、烏俄戰爭等影響，原物料大漲、

臺中市等17年 市政路延伸工程動工

「市政路是重要的幹道，其延伸工程台中市等了近20年。」台中市長盧秀燕提到，市政路延伸工程是台中市民最期盼的一條路，因其坐落黃金地段內，徵收地段費用特別高，共需與400名地主溝通，非常不容易，但有向市民

臺中購物節 拼登錄金額 衝破300億

台中購物節已經登場，持續到12月24日，總獎金超過3億元，最大獎是麗寶集團精品好宅。市長盧秀燕強調，今年消費登錄金額目標要衝破300億元，提升買氣，活絡台中經濟。

建功1號好宅 育兒租金補貼 開放申請

台中市長盧秀燕表示，為落實居住正義，市府一方面引進民間資源回饋興建社會住宅，另一方面囤房稅徵收費用將專款專用，全面補助青年、社會弱勢租金或購屋補貼，於11月加碼推出「育兒租金補貼」，希望大家在台中安心

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦