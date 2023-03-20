經典賽、亞錦賽今年先後登場 酷運動、酷城市 讓世界看見台中

棒球迷引頸期盼的2023世界棒球經典賽（WBC）、亞洲棒球錦標賽，今年先後在台中洲際棒球場登場，激起全台球迷熱情。台中市長盧秀燕打造中華隊主場優勢，親自主持參與賽事籌備，邀請國人一起來台中為台灣球員加油！

經典賽A組預賽開球請來美職洋基隊守護神李維拉與副總統賴清德開球，台中市長盧秀燕、中國信託董事長利明猷打擊。盧市長別上中華民國國旗胸針，炫風致詞1分鐘，強調市府投注心血，球迷不必出國，就能享受大聯盟等級賽事。

盧市長3月7日以晚宴接待李維拉，除頒發榮譽市民證書與獎章，並致贈棒球九宮格台灣水果禮盒以及台中名產，行銷台中。比賽中，台灣球迷熱情的應援文化也讓外媒瘋傳，也讓台中成為國際焦點。

台中市洲際棒球場於2006年完工，是台灣首屈一指、符合國際標準的棒球場，曾榮獲世界棒壘球總會頒發「世界棒球之都」的美名。今年兩大國際賽事先後在台中舉行，棒球經典賽首輪A組預賽在3月8日至12日進行，亞錦賽則於年底登場。

台中市運動局長李昱叡表示，盧市長積極推動台中「酷城市、酷運動」，打造優質運動城市，台中洲際棒球場是國內舉辦國際棒球賽事的首選；棒球經典賽睽違10年重返台中，大聯盟官方代表場勘時，都大讚「球場越來越有大聯盟水準」。

盧市長頒發特別頒發榮譽市民證書及獎章給李維拉，致贈台中特產與水果，盧市長還向李維拉介紹源自台中的珍珠奶茶，行銷「台中好甜」。

李昱叡提到，此屆經典賽全球僅4座城市具有主辦資格，賽事分A、B、C、D4組，A組賽事由中華隊、古巴、荷蘭、義大利及巴拿馬同組，在台灣台中舉辦，與另外3個城市──日本東京、美國鳳凰城與邁阿密並列，預賽將取前兩名進軍東京複賽。另外，2019年亞錦賽冠軍戰在台中舉行，中華隊凝聚主場氣勢將冠軍盃留在台灣，讓全國球迷激動不已。時隔4年，亞錦賽今年底再次於台中開戰，台中市將打造主場優勢，希望讓中華隊延續上屆氣勢，將榮耀留在台灣。

運動局指出，台中洲際棒球場成功舉辦多項國際重要賽事，2013年舉辦過WBC首輪預賽，其它包括洲際盃，世界盃、亞錦賽、奧運棒球八搶三資格賽、2019年世界12強棒球錦標賽，到近期的2022年U23世界盃棒球賽，讓球迷在台中見證台灣棒球傲人成績榮登國際舞台，台中與有榮焉。

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