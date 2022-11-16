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變身樹屋、棒球 候車亭超吸睛

聯合新聞網／ 臺中新聞
位在大甲火車站前的樹屋候車亭，以榕樹葉為意象打造。
位在大甲火車站前的樹屋候車亭，以榕樹葉為意象打造。

台中市交通局將公車候車亭打造樹屋、積木、巨型棒球等造型，展現新風貌；還有會人臉辨識的候車亭，讓乘客等公車更具趣味，創意候車亭也成為街道的拍照亮點。

交通局表示，交通局提升台中候車環境，除在合適地點新建候車亭，也改善老舊候車亭，部分候車亭更融入地方特色進行美化。

交通局長葉昭甫說，台中市獲得國際棒壘球總會肯定為世界棒球之都，所以洲際棒球場前設計棒球風格的候車亭，立體球棒造型超吸睛；捷運文心崇德站附近候車亭，展出中信兄弟球星及吉祥物主視覺，民眾搭公車時可順道拍照打卡，支持台中在地球隊。

大里區瑞城國小前有座積木公車候車亭，小朋友上下學搭公車，為童年歲月留下深刻印象，放大版的積木候車亭形成城市地景，還有網友與遊客專程搭車來留影。

位在大甲火車站前的樹屋候車亭，以榕樹葉為意象打造；台中高工站前「幸福公車」，粉紅色系外觀超顯眼；聞名的逢甲商圈前候車亭，以夜市小吃大腸包小腸、章魚燒等小吃裝飾，候車亭加值行銷夜市美食。

公共資訊圖書館站候車亭，則與圖書館合作，每月提供館內新書介紹及活動訊息，建置人臉辨識鏡頭，播放符合觀看對象宣導內容及活動訊息，成為飄書香的候車亭。

為幫助民眾方便搭車，交通局更在台中市136個候車亭設置服務燈，民眾按下要搭的公車號次，候車亭外就會亮起燈號，不用站到候車亭外招手攔車。

交通局表示，近來新冠肺炎疫情漸舒緩，民眾搭乘公車等大眾運輸意願增加，公車候車亭服務燈啟用後，也由每月逾7萬使用次數，增加到9萬多的使用次數，今年將再建置100座無障礙候車服務燈系統，預計年底前完工上線服務。

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