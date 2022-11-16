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生活品質 台中奪全台榜首

聯合新聞網／ 臺中新聞
台中市政府致力永續發展，力推綠色輸運節能減碳，市長盧秀燕上任以來，電動公車增加近兩倍。
台中市政府致力永續發展，力推綠色輸運節能減碳，市長盧秀燕上任以來，電動公車增加近兩倍。

台中市打造宜居城市，獲得多項評比肯定。「遠見雜誌」2022年縣市總體競爭力評比榜單出爐，台中市總體競爭力在「生活品質」面向表現突出，首次奪下全台榜首；在今年首度評比的永續競爭力中，台中在「永續治理」面向奪下六都之冠。

今年縣市總體競爭力評比中，台中市總體競爭力延續去年六都第2佳績、全國則排名第4。台中市人口這10年來急遽增加，目前超過280萬人，成為全國第二大城，市府施政在九大面向表現不俗，特別是「生活品質與現代化」面向，首次奪下全台榜首，歷年來最佳成績，顯見台中磁吸人口、蟬聯最想移居城市。

在「經濟與就業」方面，台中市在疫情中逆勢成長，奪下六都第2、全國第四的成績；而「治安」面向上創下六都第2、全國第3名佳績。遠見雜誌特別提到「台中在刑案、竊盜案、暴力犯罪與詐騙案發生率偏低」，治安成績是全國前段班。「地方財政」從六都第5進步到前3名，建設更多、舉債變少。

台中市更在「遠見雜誌」首度舉行的「永續治理」評比，勇奪六都之冠。

此外，「今周刊」調查也展現台中永續競爭力。「今周刊」以聯合國發布的SDGs 17項目標，調查全台永續指標，台中市獲六都優等，節能減碳民調表現是六都第一。

市長盧秀燕說，顧經濟也要顧環境，市府貫徹永續政策，去年簽署「氣候緊急宣言」，並發表首版「台中市自願檢視報告」；今年4月22日公布「台中市2050淨零碳排路徑」，並修訂「台中市發展低碳城市自治條例」，足見對永續發展的重視。

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