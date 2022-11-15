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中捷綠線突破千萬人次 運量提升

聯合新聞網／ 臺中新聞
台中捷運綠線突破千萬幸運兒於9月9日晚6點38分出現在市政府站，可獲尊榮黑鑽卡，一年不限次數免費搭乘中捷，讓幸運兒蔣先生好驚喜。
台中捷運綠線突破千萬幸運兒於9月9日晚6點38分出現在市政府站，可獲尊榮黑鑽卡，一年不限次數免費搭乘中捷，讓幸運兒蔣先生好驚喜。

台中捷運綠線累計運量今年9月已突破千萬人次，幸運兒獲尊榮黑鑽卡，可一年不限次數免費搭乘中捷。

台中捷運綠線突破千萬幸運兒於9月9日晚間6點38分出現在市政府站，幸運兒蔣先生與太太成為第1千萬人次，獲尊榮黑鑽卡，一年不限次數免費搭乘中捷，讓蔣先生相當驚喜。

此外，「2022搖滾台中」10月22、23日在文心森林公園暨圓滿戶外劇場登場。

今年是樂迷首度可搭乘捷運到會場，台中捷運加開班次疏運，運量一舉創下多項紀錄，10月22日全線總運量達5萬6,899人次，是去年通車以來的最高紀錄，10月總運量達94萬5,543人次，也創通車以來單月新高，可見防疫措施逐漸鬆綁，民眾參與帶動捷運運量，預估年底前運量將維持在高檔。

至於台中市民引頸期盼的捷運藍線9月7日已通過環境影響評估大會審查，交通局也已提送綜合規劃報告書相關補充說明給交通部續審，並將依委員建議儘速補正資料，持續爭取中央核定。

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