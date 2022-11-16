大肚和美大橋動工 可縮短中彰距離

台中市、彰化縣民眾殷切期盼、橫跨兩縣市的大肚和美大橋新建工程，在台中市長盧秀燕催生下，終於在10月27日動工，預計115年完工。

市府表示，招標過程遇到新冠肺炎疫情、烏俄戰爭等影響，原物料大漲、市場波動、缺工缺料等狀況，但終於順利動工。

台中市建設局長陳大田說，中彰跨域治理推動2大重大工程案，其中大肚和美大橋新建工程連接台中市大肚區、彰化縣和美鎮，橋梁跨越縣市界烏溪，河川寬廣、施工艱鉅，完工後可節省約半小時通行時間。

另案為台中捷運綠線延伸至彰化，由捷運綠線高鐵台中站起，跨越烏溪，終點站與彰化鐵路高架化金馬站共站，長6.59公里，增置5座車站，未來完工後，有助達成中彰30分鐘生活圈目標。

陳局長說，大肚和美大橋在102年完成可行性評估，盧秀燕上任後與彰化縣政府大力推展，先於108年取得費用啟動設計，109年持續向中央爭取工程經費補助，至110年5月及11月分別獲得交通部及內政部補助，今年6月通過中央經費審議程序上網招標；國內當前公共工程招標環境嚴峻，但市府團隊努力克服困難，發包成功。

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