快訊

法官陳柏均山難過世 專家強調「預防勝於求援」的重要

大考中心學測倒數百日改英文題型 基層炸鍋：晴天霹靂

台北市山腳斷層若活動 氣象局：盆地陷落、部分地區變沼澤

最高Youbike 2.0在谷關 台中公共自行車8月底達1,171站

聯合新聞網／ 臺中新聞
YouBike 2.0最高站點「谷關立體停車場」站。
YouBike 2.0最高站點「谷關立體停車場」站。

騎乘公共自行車代步、接駁是很多人的生活日常，目前台中市YouBike2.0建置最高站點在和平區，市府交通局已擴大到谷關也能輕鬆騎公共自行車，全市公共自行車設站總數到8月底已達1,171站，其中租借人次最高的站在「秋紅谷」，7月租借總人次達8,040人次，居全市之冠。

交通局表示，台中市從2014年建置公共自行車租賃系統，方便市民、遊客快速到達目的地，市長盧秀燕上任後推出「iBike倍增計畫」，廣設YouBike2.0站點，今年已提前完成增設千站的目標，近來還導入YouBike 2.0E電輔車，為六都第一個導入電輔車的城市，許多民眾在租賃站看見電輔車，有如遇到彩蛋一樣驚喜。

交通局指出，台中市公共自行車中，租借一般車輛前30分鐘免費，比其他縣市優惠，YouBike 2.0E電輔車前30分鐘也只要10元，交通局設置公共自行車租賃站點，評估以軌道運輸、大專院校高中職、公車熱點、商圈等為熱門站位，很多民眾都希望持續建置站點。

交通局長葉昭甫表示，公共自行車成為城市環保交通工具，目前台中建置YouBike 2.0最高的站點位在谷關立體停車場，很多上山到梨山、谷關遊玩的民眾，騎乘YouBike 2.0欣賞美景後，再去享受泡湯，健康運動又達到休閒效果。交通局葉局長強調，台中市打造綠色交通、宜居城市，落實交通任意門，民眾可下載「台中交通網」APP或「YouBike2.0」APP，即時掌握鄰近租賃站點位置。

更多新聞請見《臺中新聞

臺中市政府新聞局廣告

相關新聞

台中長照APP2.0 可預約接送

「台中市長照即時通APP」升級2.0版！新增「長照接送」功能，動動手指就能透過APP預約長照交通車，APP也會簡訊提醒交通車抵達時間、下一次搭乘時間，家屬還能填寫請求司機協助開門、提醒拿藥等事項，成了另類長照小幫手。

最高Youbike 2.0在谷關 台中公共自行車8月底達1,171站

騎乘公共自行車代步、接駁是很多人的生活日常，目前台中市YouBike2.0建置最高站點在和平區，市府交通局已擴大到谷關也能輕鬆騎公共自行車，全市公共自行車設站總數到8月底已達1,171站，其中租借人次最高的站在「秋紅谷」，7月租借總人次達8,040人次，居全市之冠。

台中經濟指標10項奪冠 投資逾2兆

雖受疫情影響，但台中市近年經濟持續穩定成長，多項經濟指標多次蟬聯全國第一。

市政路延伸至工業區 第1標9月開工

位處西屯區的市政路，貫穿七期市政中心，沿途商辦大樓林立，也行經台74線匝道，車流量大，為台中市區重要東西向道路；中市府計畫延伸至台中工業區，第1標已於8月底完發包決標，由工業區一路至安和路，成為台灣大道另一條替代道路，將於9月開工，2024年完工。

561處公園遊戲場 預計10月全數改善

中市政府建設局推動「台中美樂地計畫」，3年多來翻新公園遊戲場；內政部營建署9月公布公園綠地兒童遊戲場調查結果，目前全市完成541處遊戲場改善，並取得檢驗合格，備查數居全國之冠，高達96.4%，躍升六都第二，遠高於各縣市平均備查率64.9%。

今上半年PM2.5低於同期全國平均 台中空品變好了

台中市政府改善空品不遺餘力，在市府及各界共同努力下，台中今年上半年PM2.5平均濃度已降到每立方米14.1微克，低於同期全國平均14.7微克。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。