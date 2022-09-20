最高Youbike 2.0在谷關 台中公共自行車8月底達1,171站

騎乘公共自行車代步、接駁是很多人的生活日常，目前台中市YouBike2.0建置最高站點在和平區，市府交通局已擴大到谷關也能輕鬆騎公共自行車，全市公共自行車設站總數到8月底已達1,171站，其中租借人次最高的站在「秋紅谷」，7月租借總人次達8,040人次，居全市之冠。

交通局表示，台中市從2014年建置公共自行車租賃系統，方便市民、遊客快速到達目的地，市長盧秀燕上任後推出「iBike倍增計畫」，廣設YouBike2.0站點，今年已提前完成增設千站的目標，近來還導入YouBike 2.0E電輔車，為六都第一個導入電輔車的城市，許多民眾在租賃站看見電輔車，有如遇到彩蛋一樣驚喜。

交通局指出，台中市公共自行車中，租借一般車輛前30分鐘免費，比其他縣市優惠，YouBike 2.0E電輔車前30分鐘也只要10元，交通局設置公共自行車租賃站點，評估以軌道運輸、大專院校高中職、公車熱點、商圈等為熱門站位，很多民眾都希望持續建置站點。

交通局長葉昭甫表示，公共自行車成為城市環保交通工具，目前台中建置YouBike 2.0最高的站點位在谷關立體停車場，很多上山到梨山、谷關遊玩的民眾，騎乘YouBike 2.0欣賞美景後，再去享受泡湯，健康運動又達到休閒效果。交通局葉局長強調，台中市打造綠色交通、宜居城市，落實交通任意門，民眾可下載「台中交通網」APP或「YouBike2.0」APP，即時掌握鄰近租賃站點位置。

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