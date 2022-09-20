台中長照APP2.0 可預約接送
「台中市長照即時通APP」升級2.0版！新增「長照接送」功能，動動手指就能透過APP預約長照交通車，APP也會簡訊提醒交通車抵達時間、下一次搭乘時間，家屬還能填寫請求司機協助開門、提醒拿藥等事項，成了另類長照小幫手。
台中市政府衛生局表示，台中市長照服務據點數為全國第一，台中市2020年領先全國推出的台中長照APP，可清楚知道申請長照服務進度、補助額度及剩餘額度，有效運用長照服務的「四包錢」，包括照顧及專業服務、交通接送服務、輔具服務及居家無障礙環境改善服務、喘息服務等四項補助。
衛生局指出，台中長照APP累計下載逾2萬6,000人，操作介面簡單，近期升級2 . 0 版， 新增「長照接送」功能，讓預約長照交通車方式更多元，也感謝衛福部支持，讓台中成為長者樂活的幸福城市。
衛福部長期照顧司長祝健芳說，在台中市府團隊努力下，台中的長照服務涵蓋率逾70%，超越全國長照服務涵蓋率平均值67%，非常難得。今年衛福部補助相關服務超過65億元，盼透過長照即時通APP2.0版促進長輩健康，減輕照顧者負擔。
衛生局表示，凡居住於台中市失能長者、50歲以上失智症者、領有身心障礙證明者，而且經台中市長期照顧管理中心評估長照等級2級(含)以上者，都可以透過下載台中市長照APP預約特約長照交通車，即享有e指化便利的長照交通接送服務。
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