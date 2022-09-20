快訊

法官陳柏均山難過世 專家強調「預防勝於求援」的重要

大考中心學測倒數百日改英文題型 基層炸鍋：晴天霹靂

台北市山腳斷層若活動 氣象局：盆地陷落、部分地區變沼澤

561處公園遊戲場 預計10月全數改善

聯合新聞網／ 臺中新聞
建設局打造特色兒童遊戲場，最新的太平區馬卡龍公園占地3.15公頃。
建設局打造特色兒童遊戲場，最新的太平區馬卡龍公園占地3.15公頃。

台中市政府建設局推動「台中美樂地計畫」，3年多來翻新公園遊戲場；內政部營建署9月公布公園綠地兒童遊戲場調查結果，目前全市完成541處遊戲場改善，並取得檢驗合格，備查數居全國之冠，高達96.4%，躍升六都第二，遠高於各縣市平均備查率64.9%。

建設局長陳大田說，台中市除備查率高，預定今年10月底561處公園遊戲場，可全數完成備查，比中央規定明年1月24日期限提早約3個月，積極為兒童遊戲安全把關。

陳大田表示，市府團隊努力推動，3年來已經有541處遊戲場改善完成，並且取得檢驗合格報告，備查率提升至96.4%，與台北、新北並列為超過9成的都市。

建設局打造特色兒童遊戲場，最新的太平區馬卡龍公園占地3.15公頃，斥資9,200萬元，目前即將完工。該公園原址為垃圾掩埋場，經整治後翻轉為遊戲場，全公園設施為馬卡龍色系，其中有全國戶外最高溜滑梯，高度達11公尺。

市府表示，馬卡龍公園還有以砂岩推疊高約4公尺的攀岩場，坡度斜率約60度，讓12歲以上兒童或大人挑戰身體能力；公園內亦規劃毛小孩專屬的寵物活動區，占地1,500平方公尺，還有大、小型犬專屬空間。

更多新聞請見《臺中新聞

臺中市政府新聞局廣告

相關新聞

台中長照APP2.0 可預約接送

「台中市長照即時通APP」升級2.0版！新增「長照接送」功能，動動手指就能透過APP預約長照交通車，APP也會簡訊提醒交通車抵達時間、下一次搭乘時間，家屬還能填寫請求司機協助開門、提醒拿藥等事項，成了另類長照小幫手。

最高Youbike 2.0在谷關 台中公共自行車8月底達1,171站

騎乘公共自行車代步、接駁是很多人的生活日常，目前台中市YouBike2.0建置最高站點在和平區，市府交通局已擴大到谷關也能輕鬆騎公共自行車，全市公共自行車設站總數到8月底已達1,171站，其中租借人次最高的站在「秋紅谷」，7月租借總人次達8,040人次，居全市之冠。

台中經濟指標10項奪冠 投資逾2兆

雖受疫情影響，但台中市近年經濟持續穩定成長，多項經濟指標多次蟬聯全國第一。

市政路延伸至工業區 第1標9月開工

位處西屯區的市政路，貫穿七期市政中心，沿途商辦大樓林立，也行經台74線匝道，車流量大，為台中市區重要東西向道路；中市府計畫延伸至台中工業區，第1標已於8月底完發包決標，由工業區一路至安和路，成為台灣大道另一條替代道路，將於9月開工，2024年完工。

561處公園遊戲場 預計10月全數改善

中市政府建設局推動「台中美樂地計畫」，3年多來翻新公園遊戲場；內政部營建署9月公布公園綠地兒童遊戲場調查結果，目前全市完成541處遊戲場改善，並取得檢驗合格，備查數居全國之冠，高達96.4%，躍升六都第二，遠高於各縣市平均備查率64.9%。

今上半年PM2.5低於同期全國平均 台中空品變好了

台中市政府改善空品不遺餘力，在市府及各界共同努力下，台中今年上半年PM2.5平均濃度已降到每立方米14.1微克，低於同期全國平均14.7微克。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。