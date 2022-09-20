561處公園遊戲場 預計10月全數改善

台中市政府建設局推動「台中美樂地計畫」，3年多來翻新公園遊戲場；內政部營建署9月公布公園綠地兒童遊戲場調查結果，目前全市完成541處遊戲場改善，並取得檢驗合格，備查數居全國之冠，高達96.4%，躍升六都第二，遠高於各縣市平均備查率64.9%。

建設局長陳大田說，台中市除備查率高，預定今年10月底561處公園遊戲場，可全數完成備查，比中央規定明年1月24日期限提早約3個月，積極為兒童遊戲安全把關。

陳大田表示，市府團隊努力推動，3年來已經有541處遊戲場改善完成，並且取得檢驗合格報告，備查率提升至96.4%，與台北、新北並列為超過9成的都市。

建設局打造特色兒童遊戲場，最新的太平區馬卡龍公園占地3.15公頃，斥資9,200萬元，目前即將完工。該公園原址為垃圾掩埋場，經整治後翻轉為遊戲場，全公園設施為馬卡龍色系，其中有全國戶外最高溜滑梯，高度達11公尺。

市府表示，馬卡龍公園還有以砂岩推疊高約4公尺的攀岩場，坡度斜率約60度，讓12歲以上兒童或大人挑戰身體能力；公園內亦規劃毛小孩專屬的寵物活動區，占地1,500平方公尺，還有大、小型犬專屬空間。

更多新聞請見《臺中新聞》

臺中市政府新聞局廣告