市政路延伸至工業區 第1標9月開工

位處西屯區的市政路，貫穿七期市政中心，沿途商辦大樓林立，也行經台74線匝道，車流量大，為台中市區重要東西向道路；中市府計畫延伸至台中工業區，第1標已於8月底完發包決標，由工業區一路至安和路，成為台灣大道另一條替代道路，將於9月開工，2024年完工。

市政路自文心路通行至環中路，為台中市要道之一，市府規劃延伸至工業區一路，東起環中路三段，向西跨越筏子溪至工業區一路，全長1,950公尺，路寬60公尺。

建設局著手完成第1標發包，局長陳大田表示，盧秀燕市長要求「開不了工的要開工，完不了工的要完工」，工程跨越筏子溪及穿越國道1號與高鐵，規模龐大複雜。

第1 標工程由工業區一路至安和路，全長約780公尺，斥資約22億7千萬元，已完成用地取得及設計，8月順利完成工程發包，預計9月開工，2024年完工。

建設局說明，第1標工程開通後，可將分散至安和路、往南屯交流道車流，紓解台灣大道、朝馬路等，達到分流的效益。

第2標工程將由安和路至環中路，全長1.2公里，目前用地取得面積也已達85%，用地全數取得後，將接續第2標工程招標，目前同步設計細部規劃。

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