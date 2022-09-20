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台中經濟指標10項奪冠 投資逾2兆

聯合新聞網／ 臺中新聞
台中市近年經濟持續穩定成長，上半年失業率3.6%也創六都最低。
台中市近年經濟持續穩定成長，上半年失業率3.6%也創六都最低。

雖受疫情影響，但台中市近年經濟持續穩定成長，多項經濟指標多次蟬聯全國第一。市府經發局統計，近4年台中市累積投資金額已超過2兆元，經濟成果亮眼，上半年失業率3.6%也創六都最低，市府將持續提升市民平均薪資所得，打造幸福城市。經濟發展局長張峯源指出，中央公布的多項統計數據，台中累計10項指標奪冠，其中商業登記家數、實收資本額成長數2項指標更蟬聯9季全國第一。

他說，相較去年同期，今年第2季商業登記資本額成長11.4億元、商業登記家數成長數5,064家、公司登記家數成長率4.16%、公司登記家數成長數4,485家。

張局長說，製造業保持旺盛動能，2019年至今年6月，台中市新登記工廠家數成長數達3,775家；特定工廠登記自2020年第2季截至今年7月15日止，累計受理案件約1萬170件，登記及納管核准件數5,058件。此外，加計台積電中科兆元投資計畫，台中總投資金額截至今年7月已達2兆524億元，其中佔2,895億元的經濟部投資台灣三大方案，投資家數248家也均穩坐全國第一。

另外，經濟部最新公布的「109年工廠校正及營運報告」也顯示，工廠在疫情最嚴峻的2020年仍看好台中前景，投資在設備、廠房等固定資產投資額高達2,847億元。這些企業的穩定投資，持續提供台中豐沛就業機會，失業率不斷下降，2022年上半年一舉拿下3.6%六都最低的好成績。

張局長說，企業看好台中前景加碼投資，企業營收及家戶個人的收入也穩定成長。根據財政部資料，代表「企業有賺錢」的營利事業銷售額從2018年底的4兆2,596億元，成長至2021年度的5兆671億元，盧市長任內推升逾8千億元。

行政院主計總處家庭收支調查也顯示，台中每戶可支配所得自2010年12月25日縣市合併後，10年來從91.5萬元成長至108.2萬元，成長約16.7萬元。

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