今上半年PM2.5低於同期全國平均 台中空品變好了

台中市政府改善空品不遺餘力，在市府及各界共同努力下，台中今年上半年PM2.5平均濃度已降到每立方米14.1微克，低於同期全國平均14.7微克。台中市長盧秀燕表示，空品國家標準為15微克，台中自2006年以來，今年上半年平均首次低於15微克，創下中南部地區第一個符合空品標準的縣市。

盧市長說，今年在大家努力下，台中今年上半年PM2.5平均濃度已降到每立方米14.1微克，是自2006年來首次低於國家標準的15微克；在空氣品質不良(AQI>100)天數方面，去年上半年累積天數為17天，今年上半年已降至6天。

盧市長說，市府積極推動節能減碳，致力發展無污染運具推出包含iBike三倍增計畫，目前站點已達1,107站進度超前，預計今年可提前達標1,329站；台中電動公車達200多輛，為全國數量最多；另台中捷運綠線開通至今，累積搭乘人次於9月份上旬達成1千萬人次。

環保局強調，市府持續執行並強化「藍天白雲行動計畫」，除加速依環保署新頒布的應變辦法研修「台中市空氣品質惡化防制措施」，要求大型固定污染源配合減污減排，及要求台中電廠空污季落實減煤減排、智慧監控污染排放等。

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