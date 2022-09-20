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臺中市校園 「種電」全國第二

聯合新聞網／ 臺中新聞
豐田國小光電球場。
豐田國小光電球場。

為加強推動節能減碳，台中市校園至今年6月底，共268校已標租或已設置太陽光電，八成以上的學校屋頂「種電」，種電總容量約75百萬瓦，居全國第二。

教育局長楊振昇指出，教育局積極推動校園種電，目前已有八成以上學校透過標租，找廠商在校舍屋頂設置太陽光電，學校減碳發電還可領回饋金用在校務發展上。

楊局長說，目前中市校園太陽光電總設置容量約75百萬瓦，居全國第二，每年可發電約9,500萬度，廠商賣電給台電後的收益，平均回饋給學校10%，每年可回饋學校共約3,800萬元。

楊局長強調，校園種電有收益之外，更重要的是降溫和節能，太陽能發電相對減少用煤發電造成的二氧化碳；台中市目前校園種電每年可減少4萬8,000噸二氧化碳排放量。

教育局也積極推動光電球場建置，由廠商出資於既有戶外籃球場加蓋太陽能板，提供學生夏天遮陽、雨天遮雨的戶外活動場所。目前台中市施作光電球場的學校共有豐田國小等31校，總設置容量約9.5百萬瓦；豐原區豐田國小等8校已完成併聯發電，另23校預計2023年底前可建置完成。

此外，台中市政府與中央推動之「班班有冷氣計畫」， 為全市3 1 9所公立高中以下學校，補助電力改善及冷氣裝設，全市完成裝設2萬870台冷氣，讓21萬2千多名公立國中小學生可免費吹冷氣學習。

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