建築、公園綠化 打造宜居台中 宜居建築植樹約創造1.5座文心森林公園

台中市政府訂定「台中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法」，自2019年實施以來，宜居綠化設施植樹量約創造1.5座文心森林公園。

都發局長黃文彬表示，市府訂定「台中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法」，將綠化深入居家陽台，讓建築不只是建築，而是成為一座森林，綠化設施共增植3,443棵喬木，植樹量創造約1.5座文心森林公園，造就「一建案一公園」成果豐碩。

黃局長說明，台中市「宜居建築」透過回饋金繳納模式，將其中6成回饋金用於後續設施維護使用，社區每兩年領回15%保證金，確保設施的維護管理；另4成回饋金，則用於宜居建築的研究發展、特色景觀綠能發展補助、都市發展及行政管理費用。

另市府也推動「美樂地計畫」，著重建構「共融公園」、打造「陽光公廁」及「人本無障礙環境」三大改善設施建設，自2019年至今，已打造131座共融公園、54處陽光公廁，使台中市人均綠地比例，提升至9.5平方公尺，位居六都第二。

盧市長表示，根據各項民調，台中市的宜居程度在全國名列前茅，城市的宜居是綜合面向，包含生活環境、交通、教育文化、經濟就業等，市府也推動「交通任意門」等政策，使台中更宜居。

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