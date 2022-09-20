台中打造淨零城市 盧市長：「台中正走在正確的道路上！」

為落實2050淨零排放，台中市政府啟動「台中市發展低碳城市自治條例」修法，從零碳產業、零碳環境、零碳交通、零碳生活及教育、調適專章等多面向著手，打造淨零城市。近期，因應空污防制，8月2日市政會議通過「台中市重大空氣污染管制自治條例」草案，已送市議會審議，規範業者使用生煤產生的溫室氣體排放，提出碳捕集或減碳、固碳措施，並祭出罰則。

市府環保局表示，台中市需要比中央法規更嚴格的空品管制需求，因此制定這項條例，送市議會審議中。

環保局指出，整治空污是台中主要政策之一，以環保署數據來看，台中今年1到6月份的PM2.5平均濃度是14.1微克／立方公尺，低於國家空品標準的15微克／立方公尺，創16年以來歷史新低；截至8月底PM2.5濃度更降低到12.6微克，期望議會通過草案，加強改善台中空品問題。

環保局長陳宏益強調，基於台中市淨零排放目標，空污自治條例導入生質能源替代化石燃料、納入低碳、減碳、固碳的概念，引導企業善盡企業社會責任，共同守護台中市民健康。

自治條例重點，將原來生煤管制，進一步規範碳排量，包括規範既存重大固定污染源，加強污染控制、生煤堆置場粒狀污染物控制效率、燃煤工業鍋爐或燃煤汽電共生鍋爐應優先使用的燃料類別、指定公私場所應設置監視器及簡易式空氣污染物監測或監控操作資訊連線設備。

自治條例並祭出罰則，如違反規定，公私場所處2萬元罰鍰；如違反者是工廠業者，最高可處1 0萬元罰鍰，若未在通知後限期改善，最重得令其停工或停業，展現台中市政府邁向低碳城市的決心。

市長有話說

今年夏天全球各地普遍出現異常高溫，氣候變遷的威脅就在你我身旁，節能減碳的行動絕對刻不容緩！台中市政府減緩氣候變遷，除了去年簽署「氣候緊急宣言」，確認減碳的責任，更以實際行動體現節能減碳的決心，包括執行「藍天白雲行動計畫」，以及今年8月市政會議通過「台中市重大空氣污染管制自治條例」草案，力圖提升空品、達到淨零排放目標。市府也以獎勵宜居建築、推動校園種電等措施，達到減碳目的，使台中市成為幸福宜居的綠色城市！

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