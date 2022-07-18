台中攜手台積電 打造都市綠廊

台中市政府與台積電攜手合作，去年在烏日區種下希望樹苗，台積電也種植台74高架橋下綠帶，投入近千萬元優化朝馬路到市政路段，今年二期再延伸到公益路段，預計年底完工，改造景觀與環境，創造台中綠色廊道。

台中市長盧秀燕與台積電董事長劉德音，去年在烏日區推動植樹計畫。盧市長說，市府與台積電合作，在台中大量種植台灣、台中原生樹種，改善都市景觀，減碳引風，加強水土保持。

劉德音說，「關懷地球、為下一代著想」是企業社會責任，因應全球氣候變遷，台積電持續落實環保措施、推動綠色永續。

建設局長陳大田指出，台積電承諾提供1.5萬棵樹苗，相當於2.5個大安森林公園樹木量，第一階段選定后里森林園區、北屯14期重劃區公園綠地、豐原第6公墓、台中都會公園等四處。

台積電也與建設局合作台74線高架道路橋下綠美化工程，陳大田表示，初步選定台74線朝馬路到市政路段的橋下綠廊，台積電投入超過千萬元，綠化面積約1萬1,400平方公尺，種植灌木達7萬株，綠化長度923公尺。

市府表示，今年持續與台積電合作，辦理第二期綠美化作業，範圍從市政路至公益路，優化範圍面積約1萬8千平方公尺、長度達1740公尺；陳大田說，二期綠美化採分區施工方式，以東西側分為4區施作，預計今年底可完成兩側植栽種植。

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