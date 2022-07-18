台中之光 許樂奪聽奧1金1銅

我國聽障運動選手許樂在夏季聽障奧林匹克運動會大放異彩，在100公尺跨欄及女子100公尺勇奪1金1銅。台中市長盧秀燕大讚，許樂勇奪我國聽奧田徑唯一金牌，肯定許樂及教練簡慶宏的付出與努力，「為台灣、為台中爭光！」

19歲的許樂是世界聽障女子及亞洲U18女子100欄紀錄保持者，今年代表台灣赴巴西參加第24屆夏季聽障奧林匹克運動會（Deaflympics，達福林匹克運動會， 簡稱聽障奧運會、聽奧會）。

市長盧秀燕指出，許樂克服疫情、時差、陌生環境的考驗，還碰到大雨及低溫，但她跨越障礙，在女子100公尺跨欄跑出13秒91成績，打破原大會紀錄14秒20，成為100公尺跨欄大會紀錄保持者，並為台灣贏得首金，她感謝許樂為國家、為家鄉爭光。

運動局說明，首度挑戰聽奧的台中女將許樂在女子100公尺，以12秒18在準決賽飆出世界聽障U20最新紀錄，再以12秒31秒獲得銅牌；她在100公尺跨欄決賽，以2個欄架距離拉開和對手的差距，打破大會紀錄以優異表現衝線，摘下本屆聽奧代表團首金，為我國勇奪1金1銅。

運動局指出，我國在本屆巴西夏季聽奧總計拿下2金、7銀、8銅的成績，其中，許樂包辦1金1銅，顯示台中推展運動的成果。許樂曾參與2020年新北市全國田徑錦標賽，創下13秒19秒成績，也是世界聽障女子100公尺跨欄紀錄，今年全國身心障礙國民運動會，許樂表現更

是亮眼，100公尺跨欄及800公尺分別以14秒08和2分42秒08優異成績，締造3項大會紀錄、1項全國紀錄，橫掃8金，運動局期盼許樂再創佳績、摘金奪冠。

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