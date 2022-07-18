藍天白雲計畫 台中空品改善

台中市改善空污推出「藍天白雲」計畫，根據環保署統計，台中今年上半年PM2.5平均值僅14.1微克，低於全國平均14.7微克，市長盧秀燕指出，是自民國95年以來同期最好的紀錄。盧市長強調，改善空污是她對市民最重要的承諾，不只PM2.5下降，各項污染物也會下降。

台中市政府環保局表示，在大家努力下，台中市今年上半年空品不良（AQI指標大於100）日降至6天，比去年同期減少11天，各項污染物呈下降趨勢。

此外，有鑑於台灣電力股份有限公司台中發電廠及中佳電力事業股份有限公司預計在114年底前增設燃氣複循環機組，為加強管制未來中市轄內增設的燃氣機組，同時督促汽電共生設備鍋爐燃料轉型，台中市正式啟動第四次電力業加嚴作業，並於今年1月14日預告「台中市電力設施空氣污染物排放標準第五條修正草案」。

環保局表示，該修正草案之修正重點，主要規劃採二階段管制，給予業者改善及緩衝時間，同時參考國外管制規範，加嚴增訂氣渦輪機組及複循環機組的「氮氧化物」排放限值、並要求於114年1月1日起即應符合2ppm；而在汽電共生設備鍋爐部分，則加嚴既有的「硫氧化物」及「氮氧化物」排放限值、並增訂「汞及其化合物」的排放限值。

此外，環保局針對進出台中港區大型柴油車制定台中港空氣品質維護區移動污染源管制措施，將於明年9月23日起生效。

另外環保局擴大智慧辨識、科技執法及污染源減量，透過制高點科技監測，可即時掌握異常排放。環保局表示，台中空品改善有成效，有信心今年底可達到PM2.5平均值符合國家標準15微克，2030年空品良率（AQI≦100）要超越95%為目標。

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