危老重建 設50工作站推動

台中市屋齡30年以上建物超過40萬棟，約占4成，全市平均屋齡29年。台中市政府都發局為防止居住潛在風險，委託台中市建築師公會等單位成立50個工作站，輔導、推動危老重建。

都發局長黃文彬說，台中相較其他直轄市，算較年輕城市，依據內政部不動產資訊平台111年第1季最新統計資料顯示本市總房屋數為107.74萬戶，屋齡30年以上佔39.65%，多數老舊建築多在狹窄巷弄，消防安全不足、環境品質不佳等問題，台灣地震頻繁，須推動危老重建。

台中市政府都發局委託台中市建築師公會為危老重建輔導團，並成立50處工作站，工作站結合土地開發業、不動產開發仲介業、地政市事務所、代銷業、都市計畫及建築設計等行

業，期能結合在地專業力量推動本市危老建物自主重建，有重建需求之民眾可以免費提供諮詢。

都發局委託台中市危老輔導團，辦理都市危老重建獎補助民眾說明會及人才培訓課程，並開設LINE官方帳號，自動回覆市民危老重建相關疑義、整合工作站地點與危老重建專區聯絡方式，歡迎民眾多加利用。

更多新聞請見《臺中新聞》

臺中市政府新聞局廣告