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低碳節能 微笑單車2.0電輔車加入營運

聯合新聞網／ 臺中新聞
微笑單車2.0電輔車(YouBike 2.0E)租借方式與Youbike2.0相同，可透過「電子票證」或「手機掃碼」借車，並於Youbike 2.0站點借還。
微笑單車2.0電輔車(YouBike 2.0E)租借方式與Youbike2.0相同，可透過「電子票證」或「手機掃碼」借車，並於Youbike 2.0站點借還。

台中市推動「iBike倍增計畫」自109年底啟動，目前YouBike 2.0建置突破1,100站，6月21日起更加入「微笑單車2.0電輔車(YouBike2.0E)」，為市民提供更多元的選擇！

市長盧秀燕於6月21日YouBike記者會表示，她上任前有329站，上任後目標再增千站，目前YouBike已設1,107站進度超前，預計今年可提前達標1,329站，現在台中更是六都之中第一個導入電動輔助車的城市，感謝議員支持通過預算，也感謝微笑單車公司公私協力，共同完成城市低碳節能、健身休閒的自行車建置政策目標。

交通局說明，為提升公共自行車服務，台中市6月21日起導入「微笑單車2.0電輔車(YouBike 2.0E)」，透過電力輔助讓騎乘時可以更輕鬆、省力，YouBike 2.0E租借方式與2.0相同，可透過「電子票證」或「手機掃碼」借車，市府也將持續加速設站，提供優質的公共自行車服務，以達「交通任意門」。

交通局表示，YouBike 2.0E提供更省力的騎乘體驗，因此費率與2.0不同，為前2小時每30分鐘20元，第3小時起每30分鐘40元，並享有前30分鐘補助10元優惠，相關站點資訊可至微笑單車官網或下載「YouBike微笑單車2.0」官方APP查詢。

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