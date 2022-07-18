台中捷運藍線 環評初審通過

台中捷運藍線與屯區捷運在今年6月均有重大進展！台中捷運藍線6月16日通過環評初審，市府交通局長葉昭甫表示，捷運藍線環境影響說明書已通過專案小組初審會議，同時綜合規劃報告於5月提報交通部審查中，市府目前同步辦理基本設計前置作業，持續爭取中央儘速核定捷運藍線。

台中捷運藍線計畫路線西起台中港附近，以高架型式往東沿台灣大道而行，至龍井後，以地下型式續往東並沿台灣大道至台中車站附近，高架段長約10.3公里，地下段長約14.48公里，沿線共設8座高架車站、12座地下車站及1處機廠，並與捷運綠線交會形成十字路網。

屯區捷運計畫方面，包括「屯區捷運環狀線」及「捷運藍線延伸太平」二段，可行性研究已於111年6月提送中央審查。

屯區捷運計畫總經費共計897.29億元，其中「屯區捷運環狀線」北端，銜接綠延G1站，路線行經大坑情人橋、屯區藝文中心、中山市場以及祥順運動公園，並於太平路/永義路口與「藍線延伸太平段P19站」規劃共站，接著再行經長億公園、十九甲健康公園、大里運動公園以及大慶商圈，並於南端轉乘台鐵/捷運綠線大慶站，路線全長約16.14公里，共設置16座高架車站。

「捷運藍線延伸太平」自東平路向西延伸，行經太平運動場、太平區公所、台新醫院、建國市場及帝國糖廠等，並與捷運藍線連接，路線全長約4.66公里，設置4座地下車站。

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