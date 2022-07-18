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山城救命路東豐快 拚年底復工

聯合新聞網／ 臺中新聞
台中市長盧秀燕強調，東豐快是條「救命路」，山城居民有救護等需求可以快速進出，勢在必行要如期動工。
台中市長盧秀燕強調，東豐快是條「救命路」，山城居民有救護等需求可以快速進出，勢在必行要如期動工。

東勢、豐原生活圈快速道路先前因環評遭最高法院撤銷，工程停擺近4年，市府重啟環評通過後，重新發包第3標工程。台中市長盧秀燕表示，東豐快是「山城救命路」勢在必行。建設局長陳大田說，已於7月上網重新招標，力拚年底復工。

東豐快全長9.6公里，分為5標案，第4、5標跨大甲溪橋梁、東勢段已完工，第1至3標因環評爭議工程停擺，目前在大甲溪留下跨溪斷頭橋梁。盧市長說，921地震重創山城，居民受傷無法進出，這是山城的救命路，總經費130億元，勢必要興建。

台中市政府建設局表示，第3標為石岡銜接大甲溪橋梁段，長度約3.4公里，工程規模龐大，加上物價波動、缺工與疫情影響，工程標已二度流標。建設局長陳大田說，檢討採購文件後，採購金額從原先約38億元調高至約45億元，工期從42個月增加至48個月，除了調整預算單價及充分考量工期之外，也增加市府工程預付款30%，朝減少廠商資金調度壓力，投標資格彈性放寬的方向調整，爭取優質廠商投標；契約也納入營建物價指數調整機制，隨物價波動，提供合理補貼，提高投標誘因，已於7月再上網招標，盼今年底復工。

市府表示，第1、2標工程西側銜接國道四號，並於台三線設交流道，東側到石岡段，有長達2公里隧道工程，路線經過山坡地、食水嵙溪等，考驗施工工法與消防技術，目前進行細部設計，全線預計2026年完工。

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